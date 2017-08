– Værnes er amerikansk base

Stjørdalingene har grunn til å være bekymret, mener Strøm.

Værnes sin rolle

SV i Nord-Trøndelag gjennomførte sin valgkampåpning i fylket på Torget i Stjørdal lørdag. Førstekandidat Torgeir Strøm brukte mye av sin appell til stjørdalingene til å snakke om forsvarspolitikk generelt og Værnes sin rolle spesielt.

SV presenterte denne uka en meningsmåling som tyder på at flertallet av velgerne i Nord-Trøndelag ikke ønsker Værnes som hovedbase i Europa for US Marines.

SV-meningsmålingen har fått hard medfart fra stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp).

Amerikans base

– Det er et faktum at general Nelson som leder US Marines, har uttalt at han gjerne ser Værnes som hovedbase for US Marines i Europa, påpeker Torgeir Strøm.

SV ønsker å være tydelige på at de mener en slik utvikling er i strid med norsk basepolitikk i etterkrigstida.

– Både amerikanerne og sentrale norske politikere peker på at de amerikanske soldatene skiftes ut etter en tid. Når nye kommer til hele tida, mener SV det er grunnlag for å kalle etableringen på Værnes for en base, sier Torgeir Strøm.

Militær storpolitikk

SV’s førstekandidat peker på at denne strategien sammen med Ørland som hovedflybase, trekker Værnes direkte inn i militær storpolitikk. Det er SV skeptisk til.

– Det er ikke tvil om at i en tilspisset situasjon så vil Trøndelag og Værnes kunne bli viktige mål, mener Strøm.

Framfor opprusting, ønsker SV å legge mer vekt på internasjonal avspenning og et godt forhold til Russland. Værnes ser faren for at styrking av Værnes militært vil være et trekk som russerne kan oppfatte som en trussel.

Mot atomvåpen

– SV reagerer på all militær aggressivitet enten den kommer fra Russland eller våre allierte i NATO, sier Torgeir Strøm.

Han peker på at det i disse dager er 72 år siden amerikanerne droppet den første atombomben over Hiroshima i Japan.

– Det er en skam at Norge ennå ikke har skrevet under på FN’s erklæring som forplikter landet til ikke å ha eller bruke atomvåpen, sier Strøm.

Gode mandatsjanser

SV står i dag uten noe stortingsmandat i Nord-Trøndelag.

– Men det er slett ikke bortkastet å stemme på SV, slår Torgeir Strøm fast.

Det manglet få stemmer ved siste valg. Målet er at han skal få fast plass på Stortinget fra høsten.

Får ikke SV nok stemmer til et mandat i Nord-Trøndelag, kan partiet likevel være med i konkurransen om utjevningsmandat. Forrige valg kapret Venstres André Skjelstad fra Nord-Trøndelag. SV var nær, men manglet stemmer.

Inn på stortinget

– Vi har stor mulighet til å få en SV’er inn på tinget fra Nord-Trøndelag denne gangen, mener Torgeir Strøm.

SV gjennomførte valgkampåpningen sin i og ved paviljongen på torget i Stjørdal. Jazzsanger Heidi Skjerve sto for de musikalske innslagene.

For anledningen hadde SV pyntet paviljongen i fredens tegn med en helt spesiell dekorasjon av hvite fredsduer.