Valgkampen i full gang på torget

– Det handler om å få velgerne i tale, sier Morten Harper.

Stjørdalingen er SV’s fjerdekandidat i Nord-Trøndelag ved stortingsvalget. Harper erkjenner at han neppe har noen mulighet for å få stortingsplass.

– Men vi mene4r førstekandidat Torgeir Strøm har en veldig god mulighet, sier Harper.

SV trakterte folk på torget med kaffe, vafler og hjemmebakt bringebærkake.

Fremskrittspartiet

– Vi har en god følelse, sier Nelly Lian som er gruppeleder for Fremskrittspartiet i kommunestyret i Stjørdal.

Hun stilte på Frp-standen på torget i blå t-skjorte sammen med mange frivillige valgkampmedarbeidere fra partiet.

Lian peker på at Espen Teigen fra Stjørdal står på førsteplass på Fremskrittspartiets stortingsliste. Partiet har ikke noe mandat i Nord-Trøndelag i denne perioden, men satser på å få inn Espen Teigen under valget i høst.

– Espen kommer til å stille på torget i Stjørdal, men nå måtte han prioritere Levangermartna’n, smiler Lian.

Hun mener at fire år i regjering viser at Fremskrittspartiet kan drive ansvarlig politikk i samarbeid med andre.

Rødt

Kim Gisle Tronsmo og Tor Helge Rimul representerte partiet Rødt på torget i Stjørdal lørdag.

– Veldig trivelig å møte folk, smiler begge.

De framsnakker stjørdalingen Espen Myhr Grandalsmo som topper stortingslista for Rødt i Nord-Trøndelag.

– Han har vel ikke fnugg av sjangs til å bli valgt inn på Stortinget?

– Stemmer til Rødt vil slett ikke være bortkastet, parerer Tor Helge Rimul.

Han forklarer at for Rødt handler det om å komme over den nasjonale sperregrensen for småpartier. Da vil partiet ha mulighet for å få utjevningsmandat.

– Derfor teller alle stemmer, sier Kim Gisle Grandalsmo.