Folksomt i Hæsjgata på museet

Og Odd Størseth’s gullsmedforretning i Hæsjgata ved Stjørdal Museumstår vel slik den var da Størset avsluttet driften. Søndag var Gunvor Saur på innersiden av disken og klarte lett å finne en presang til den jubilerende brura.

På rekke og rad ligger de tre hovedbygningene i den gjenskapte Hæsjgata ved museet. Berhards Minde, Ingebrigtsengården og Iversengården. I bakgårdene ligger flere bygninger som hadde sin bestemte funksjon i forhold til hovedbygningen.

Formidler ved Stjørdal Museum, Aud Lyngstad geleidet publikum gjennom gata og fortalte historien bak hvert enkelt av byggene, om folkene som bodde der og om forretningsdriften.

Foruten Gunvor Saur som betjente Odd Størseth’s gullsmedbutikk, hadde Aud Moksnes rollen som Randi Ingebrigtsen, mens Jon Gressetvold var vert i Iversenegården. Aud Lyngstad betjente også vaskebaljen med vaskebrett og det hele. Her kunne både store å små få prøve klesvasking på brett med såpe og vann.

Med Hæsjgata har den harde kjernen i Stjørdal museums venner gjort en meget stor innsats for å bevare noen av de gamle og kjente bygningene i Kjøpmannsgata. Helt siden tusenårsskiftet har de hatt en ukentlig dugnadsdag der tjue til tjuefem mann har møtt opp og jobbet. Omkring 2500 dugnadstimer årlig er blitt resultatet.

Olav Bakken kunne fortelle at nå starter de snart opp etter ferien.

– Skal Hæsjgata forlenges?

– Vi er litt spente på hva resultatet blir for Løvsetstua. For den hører så absolutt hjemme her i Hæsjgata.