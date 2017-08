Ole Vig-rektoren gleder seg til oppstart

Det er innspurten i det nye K-bygget ved Ole Vig Videregående skole, og rektor Odd-Inge Strandheim gleder seg til å ta i mot elevene som skal flytte inn i flunkende nye klasserom i august.

Siste finpuss

- I år er det 1015 elever som starter her i første, andre og tredjeåret ved skolen. Det er skolestart torsdag 17.august for mange, men de som skal starte i nybygget starter mandag 21.august, opplyser rektoren.

De elevene det gjelder er elever ved bygg- og anleggsteknikk Vg1, design og håndverk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon (TIP). I nybygget pågår siste finpuss som elektrikerarbeid, maling og gartnerarbeid på utsiden. Bygget erstatter det gamle A-bygget, og etter hvert E- og C-bygget. A-bygget er nå jevnet med jorden og området skal brukes til parkeringsplasser.

Skolestart

I nybygget som er i tre etasjer innredes det verksted i 1.etasje. Sammenbyggingen av nytt og gammelt bygg gjør at inngangspartiet mot Husbymyra blir flyttet eller utvidet og skolens bibliotek blir flyttet til nydelen ved hovedinngangen. Her blir det også åpent en ny ekspedisjon.

- Vi flytter elevene som skal starte på Vg2 anleggsteknikk til lokalene våre på Sutterøy. Der er også transportfag lokalisert.

Elevene på studiespesialisering, inkludert forskerlinjen, medier og kommunikasjon, musikk, dans og drama, påbygningsår, helse og oppvekstfag, restaurant- og matfag, service og samferdsel, Vg2 transport og logistikk og Vg2 anleggsteknikk starter opp skoleåret den 17.august.

- Elevene skal møte opp i Stjørdalshallen den 17.august, så nær som Vg3-elevene. De møter i auditoriet på Ole Vig. 21. august møter alle i auditoriet. En kan lese mer om dette på hjemmesiden til skolen, sier Strandheim.

Populært yrkesfag

Selv om elevtallet er tilnærmet likt som ved oppstart i fjor, er det flere søkere til yrkesfag i år.

- Nå er det mer populært med yrkesfag og litt færre søkere til studiespesialisering, forskerlinja, medier og kommunikasjon og dans og drama. For yrkesfagene ser det også ut til å være greit å skaffe nok lærlingeplasser. Det kan være vanskeligere innen TIP og elektrofag, men vi ser at de som kan og vil får seg lærlingeplass.

Skolen utvider tilbudet for transportfag med at de øker kapasiteten for opplæringen for tyngre kjøretøy.

- Det er større behov i transportbransjen nå. Det er generelt mye som skjer på skolen vår, og nå gleder jeg meg skikkelig til oppstart og til at elever og lærere skal fylle skolen igjen etter sommerferien.

redaksjonen@bladet.no

74839500