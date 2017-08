Får tilbake førerkortet

Det har tingretten bestemt. Politiet beslagla førerkortet for tre måneder etter at mannen ble knepet i fartskontroll i juli. Bilføreren ble klokket inn med 87 kilometer i timen i 60-sonen.

Han erkjente straffskyld for fartsoverskridelsen, men godtok ikke førerkortbeslaget. Bilføreren pekte på sin utdanningssituasjon. Han skal begynne ved sjåførlinja ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal i august, og har behov for førerkortet.

Tingretten bemerker i domspremissene at hensynet til likebehandling må veie tyngst. I denne saken kom retten likevel til at førerkortbeslag i tre måneder vil være et uforholdsmessig inngrep. Tre måneders tapsperiode virker uforholdsmessig hardt, skriver tingretten.

Retten peker på at fartsoverskridelsen på 87 kilometer i timen i 60-sonen er marginal. Grensen for førerkortbeslag går ved 86 kilometer i timen.

Tingretten konkluderte derfor med at førerkortbeslag i en måned fikk holde. Dermed får bilføreren tilbake førerkortet til studiestarten på sjåførlinja.