Gjeterhunder viser seg fram

12. og 13. august skal nemlig Meråker/Stjørdal Gjeterhundlag, i samarbeid med fylkeslaget i Nord-Trøndelag, arrangere landsprøve for gjeterhunder. Prøven finner sted på Skurdalsvollen på Teveldalen.

– Prøven samler deltakere fra hele landet. Blant de rundt 40 bikkjene som kommer, deltar fire-fem av dem som stilte til start i den årlige verdensprøven for en tid siden, sier Oddbjørn Kaasa.

Sauebonden fra Meråker har drevet med gjeterhund siden tidlig på 80-tallet, og han er en sentral skikkelse i miljøet lokalt.

Nå inviterer arrangørene folk til å komme og se på når hundene skal vise fram ferdighetene sine. De ønsker ganske enkelt publikum.

– Og hva vil publikum få se?

– De vil få se noen av landets beste bikkjer i aksjon. Hundene utfører det de får beskjed om, og jeg håper at det blir mye fin bikkje-håndtering av sau å oppleve. Folk må gjerne ta dette som en lørdags- eller søndagstur. Vi kommer til å sette opp mattelt der Meråker Kjøtt serverer lokalprodusert middag, sier Oddbjørn Kaasa.

Gjeterhunden er en uvurderlig samarbeidspartner for den som driver med sau. Sauer er som kjent ikke de enklest dyrene å samle og drive, men en dyktig gjeterhund klarer den oppgaven med glans.

–Stadig flere, også her i distriktet, får opp øynene for at gjeterhunden er et nødvendig hjelpemiddel, og miljøet er i vekst. Nå har vi seks-åtte brukbare bikkjer her i distriktet, sier Oddbjørn Kaasa.