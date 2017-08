Kun én av 34 boligtomter er solgt i Svebergmarka

Malvik kommune har lagt ut 34 eneboligtomter for salg i Svebergmarka. Fristen for å melde seg på kjøp er satt til 21. august.

– Vi har fått en påmelding på tomtene, men vi regner med at de fleste kjøperne kommer de siste dagene før fristen går ut, sier prosjektleder Willy Stork.

Selv om påmeldingen ikke har tatt av ennå, så er han godt fornøyd med interessen for tomtene.

– Vi har hatt to visninger og det er vært bra med folk. I tillegg har vi hatt mange forespørsler, så det ser ut for at det er bra interesse for å bosette seg i Svebergmarka, sier han.

Stork tror ikke at alle tomtene blir solgt når fristen går ut, men ser for seg at kommunen kommer til å ha tomter i feltet denne høsten og frem til nyåret.

– 34 tomter er ganske mange, men går salget som tidligere, tenker jeg at alle er solgt en gang på vinteren, sier Willy Stork i Malvik kommune.