Ruskjører dømt for fjerde gang

En mann i 50-årene er av Sunnmøre tingrett dømt til 60 dagers fengsel for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand uten gyldig førerkort.

Han må i tillegg betale en bot på 5000 kroner.

Det var i juni i fjor at mannen førte bil til tross for at han hadde drukket alkohol og inntatt sovepiller.

Ifølge dokumentene fra tingretten rakk mannen å kjøre noen kilometer før han ble anholdt av politiet ved en dagligvarebutikk på Vikhammer i Malvik.

Reagerte på kjøreatferd

En politimann som var ute og kjørte på sin fritid reagerte på mannens kjøreadferd og fikk tilkalt en politipatrulje. En blodprøve av mannen kort tid etter kjøringa viste en promille på 0,62. Saken mot mannen ble avgjort som såkalt tilståelsessak. I retten la domfelte alle kortene på bordet og erkjente straffskyld.

Tatt tre ganger før

Mannen er dømt for ruskjøring tre ganger tidligere. Første gang i 2010. I 2014 ble han dømt for to tilfeller av det samme, hvorav den ene med en promille på 2,45.