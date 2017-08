Tror ikke nedgangen vil vare

Det blir ingen ny boligprisfest. Men kjøper du en bolig nå, vil du likevel premieres med en prisvekst innen få år, mener ekspertene vi har snakket med.

Boligmarkedet svinger – til glede og bekymring for norske forbrukere. Mens fjorårsprisene galopperte i vei, spesielt i hovedstaden, har boliger blitt litt billigere de siste månedene. Tall for juli viser at prisene på landsbasis falt med 1,2 prosent, eller 0,2 prosent etter justering for sesongvariasjoner. Oslo hadde et fall på 2,8 prosent (ikke sesongjustert), viser tallene fra Eiendom Norge. Men hva tror ekspertene om framtidsutsiktene?

– Markedet justerer seg etter den enorme veksten vi har hatt. Jeg tror vi kommer til å se fallende priser også ut året. Men mye avhenger av hvor mange boliger som blir lagt ut for salg i august, sier administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom.

Tilbake til normalen

Korreksjonen i eiendomsmarkedet var ventet, og utviklingen har blitt forsterket av den reviderte boliglånsforskriften. Den trådte i kraft 1. januar og gjorde det vanskeligere å få høye boliglån, og mindre lukrativt å kjøpe bolig for å leie ut i Oslo.

– Hele landet kjenner effekten av boliglånsforskriften, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Lav rente

Det er ti år siden sist det var like mange boliger til salgs, noe som er bedre nytt for kjøpere enn selgere. I Oslo har prisene sunket tre måneder på rad. Men det er lite som tyder på at prisfallet fortsetter langt inn i neste år.

– Norsk økonomi går bra, og renta kommer fortsatt til å være lav. Det er tilflytning til byene, folk har god økonomi og vil fortsatt ha et rom til, sier Buraas i DNB Eiendom.

– Kjøper du en bolig du skal ha i tre til fem år, havner du garantert på plussiden. Heller ikke nå har folk tapt penger på salg i Oslo, med mindre de kjøpte i mars og solgte i juli, sier partner og bedriftsøkonom Bjørn-Erik Øye ved Prognosesenteret, som tror prisen på nybygg kommer til å stige mer enn bruktboligprisen.

Ingen ny bonanza

Dreyer gir ingen garantier, men også han tror at markedet vil normaliserer seg med noe vekst fra neste år. Verken han eller andre vi har snakket med, ser imidlertid for seg noen reprise av fjorårets prisbonanza. Da steg prisene drøyt 23 prosent i Oslo, mens veksten på landsbasis var nesten 13 prosent.

Selv om boligutbyggingen er med på å stagge prisveksten, har hovedstaden fremdeles underskudd på boliger, ifølge Øye ved Prognosesenteret.

I Stavanger, som ble hardt rammet av oljekrisen, er markedet nå på bedringens vei. Og trenden ser ut til å fortsette. Også for Trondheim, Bergen, Tromsø og Stavanger er spådommene de samme: Ingen store fall eller hopp, men trolig en moderat vekst fra neste år.

Stabil rente

– Boligselgere må ta innover seg at de ikke får de samme prisene nå som for tre-fire måneder siden, sier Dreyer, og forteller at mange boliger har gått under prisantydning den siste tiden. Dette til tross for at også prisantydningene har blitt nedjustert.

Kjøpere skal likevel ikke forvente å gjøre de store boligkuppene, ifølge Buraas i DNB Eiendom:

– De fleste selger og kjøper i samme marked. Men for førstegangskjøpere er det bra at markedet har roet seg litt ned.

Norges Bank har signalisert at den vil holde styringsrenta på 0,5 prosent hele neste år. Det er større usikkerhet rundt boliglånsforskriften, som i sin nåværende form gjelder fram til 30. juni 2018. Hvor mange nyboliger som ferdigstilles de neste årene, er også en ukjent faktor som vil påvirke boligprisene.