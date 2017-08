- Vi går oppsyn langs elva

Fredningen av Homla har gjort den mer sårbar for ulovlig fiske i og med at det er mindre folk som ferdes langs elva. Men Tore Hammer forteller at styret i elveeierlaget går oppsynsrunder i elva for å sjekke om folk respekterer fiskefôrbudet som gjelder inntil at laksebestanden har tatt seg opp på et bærekraftig nivå slik at det kan tillates fiske igjen.

– Vi har hengt opp plakater for å opplyse at det ikke er lov å fiske i elva. Både i nedre del av elva og opp mot Storfossen, sier Hammer.

Han har fått en henvendelse om ulovlig fiske i år.

– En beboer i Nessvegen har sagt fra om at han hadde stoppet noen som hadde fisket i Homla. På våre runder i oppsynet har vi ikke kommet over noen som har fisket. Jeg har ikke inntrykk av at det er noe stort omfang av ulovlig fiske. Det kan alltids ha vært noen, men ikke mange, sier Hammer.

Han ser imidlertid alvorlig på at det fiskes i det hele tatt.

– Ja, det er veldig alvorlig. Alt fiske er stoppet for at vi skal bygge opp laksestammen og all fisk som tas fra elva vil redusere fremtidig rekruttering i elva.

– Har dere hatt noe prøvefiske for å finne ut hvor mye laks det er i elva?

– Nei, men vi skal ha telling av gytelaks til høsten. Vi har fått tilskudd til dette og tellingen vil være med på at vi kan få en kunnskapsbasert forvaltning av Homla, sier Tore Hammer, leder i Homla elveeierlag.