Joakim Ljungkvist fra Dalarna i Sverige ante fred og ingen fare da han ved 08-tiden søndag morgen ruslet ut i Stjørdalselva på jakt etter storlaksen.

Få minutter senere skjer noe han sent vil glemme. Om lag 150 meter unna løper et stort dyr ut av skogholtet og krysser elva før det forsvinner ut av syne.

- Det var en bjørn. Jeg er jeger og vet det var en bjørn. Det setter jeg min høyre hånd på, sier den svenske sportsfiskeren skråsikkert.

Ljungkvist og en fiskekamerat befinner står omtrent midt i elva da den angivelige observasjonen blir gjort. Han forteller at de to tar seg til land og løper mot bilen idet de oppdager at det er en bjørn.

Shaky

- Ble du redd?

- Ikke akkurat da, men jeg ble litt shaky i beina etterpå, sier han.

Joakim Ljungkvist har slektninger med hytte i Meråker og reiser til Norge for å fiske laks 3-4 uker hvert år.

Tviler ikke på observasjonen

Viltkontakt Ivar Rimul for Statens Naturoppsyn i Stjørdal uttalte til Bladet søndag at det ikke er noen grunn til å tvile på Ljungkvists observasjon og beskrivelser.

– Fra tid til annen får vi inn meldinger om folk som har sett bjørn i stjørdalsområdet, sier han.

Rimul var i helga i området for å se om han kunne finne spor etter bjørnen, men fant ingenting. Han understreker imidlertid at grunnen med mye rullestein ved elva uansett ville gjøre det vanskelig å finne dyrespor.