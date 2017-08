Nytt flyselskap flyr til Nord-Norge fra Værnes

FlyViking har lansert at neste destinasjon i rutenettet blir Trondheim lufthavn på Værnes.

Det bekrefter administrerende direktør Stein Terje Dahl overfor AN.no tirsdag.

– Nordlendinger og trøndere fortjener det. Vi har flere direkteruter til Bodø som vårt sørligste knutepunkt i dag. Når vi vet hvor mange tusen som flyr Bodø-Trondheim fra før, samtidig som togtrafikken øker og vi ser prisene på en del av rutene som er der, så mener vi det er et marked for et lavprisselskap å gå inn, sier han.

Ruten starter i Tromsø på morgenen og går innom Stokmarknes og Bodø på vei ned til Trondheim og tilbake.

– Dette henger sammen med resten av rutenetett vårt, forteller Dahl til AN.no.

Foreløpig er det satt opp en daglig avgang alle dager unntatt lørdag. Det gjør at selskapet nå går fra 18 daglige avganger totalt, til 26. Prisen på strekningen vil ligge på samme nivå som resten av selskapets tilbud, sier Dahl.

– Vi har enkelte tilbud ned på 499,-. Forskjellen på oss og andre, er samtidig at vi opererer med makspris. En FullFlex-billett koster aldri mer enn 1499,- uansett hvor sent du bestiller den, sier han.

Oppstart ser ut til å bli mandag 4. september og opereres med selskapets Dash 8-100.