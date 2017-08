Skummelt å gå langs E14

Politikeren føler seg slett ikke komfortable på vegskuldra langs E14 i Stjørdal mens bilene suser forbi.

Stortingsrepresentanten er invitert med på en kort spasertur langs E14 av sin partifelle Kåre Børseth. Lokalpolitikeren fra Stjørdal er levende opptatt av trafikksikkerhet og gang- og sykkelveger.

Mangler gang- og sykkelveg

– Det er en skam at det fortsatt mangler gang- og sykkelveg langs lange strekninger av E14 gjennom Stjørdal og Meråker, sier Kåre Børseth.

Han har tatt opp spørsmålet om gang- og sykkelveg langs E14 mange ganger i lokalpolitikken. Langs flere strekninger er det bygget stier som bidrar til at fotgjengere og syklister kan ferdes trygt.

– I Meråker har de fått til mye. Vi har også kommet et stykke på veg gjennom Hegra i Stjørdal. Men fortsatt står det igjen lange strekninger langs europavegen mellom Hegra og Stjørdal sentrum. Her er det rett og slett livsfarlig å ferdes for fotgjengere og syklister, påpeker Børseth.

Trailerne kommer

Verst er det når trailerne kommer.

– Tungtrafikken øker sterkt på E14 gjennom Stjørdal og Meråker, sier Kåre Børseth.

Arbeiderpartiets stortingskandidat Ingvild Kjerkol legger ikke skjul på at hun ikke føler seg komfortabel på spaserturen langs E14. Til tross for at begge fotgjengerne bærer gul refleksvest, suser bilene tett forbi.

Stortingsrepresentanten synes det er bra at Kåre Børseth står på for trafikksikkerhet og aldri blir sliten.

– Sykkelveier langs hovedveinettet vårt blir bare viktigere og viktigere ettersom flere sykler. Den rødgrønne regjeringen la fram en egen sykkelstrategi i forbindelse med Nasjonal Transportplan i 2013. Den innebar en forpliktende økning av sykkelveibudsjettene og mer sammenhengende utbygging langs våre stamveier. Frp og dagens blåblå regjering har ikke fulgt opp dette, sier Ingvild Kjerkol.

Hun synes det er synd at det gode arbeidet forbi Bergskleiva stopper opp.

– Vi må ha mer sammenhengende sykkelveier, sier hun.

Kåre Børseth er vara til kommunestyret i Stjørdal og medlem av det kommunale trafikksikkerhetsutvalget.

Han vil stå på fortsatt for å få realisert gang- og sykkelveg mellom Hegra og sentrum av Stjørdal.

– Europavegen er en internasjonal gjennomfartsåre. Det er staten som har ansvaret både for vegen og trafikksikkerhetstiltak her, sier Kåre Børseth.