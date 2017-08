Det blir en SUV-høst

Vel 30 prosent av de nye bilene som er registrert i det norske personbilmarkedet gjennom årets seks første måneder, er SUV-er, ifølge statistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Andelen har vokst jevnt og trutt i mange år, og trenden er internasjonal. Stasjonsvogner og flerbruksbiler er på vei ned, mens familiebilmarkedet snur seg mot SUV-ene.

Dette har gjort at stadig flere modeller dukker opp i tillegg til den allerede velfylte hyllen med slike biler. I første halvår ble det lansert en rekke nye biler i sjangeren. Alfa Romeo kom for første gang med en SUV, kalt Stelvio. Peugeot gikk fra flerbruksbil til SUV med 5008-modellen, og Skoda debuterte med en stor bil i sjangeren med sin Kodiaq. Mens Volvo, Audi, Mazda og Land Rover kom med helt nye versjoner av henholdsvis XC60, Q5, CX-5 og Discovery. I tillegg presenterte Toyota sin crossover C-HR og Mini en ny Countryman.

SUV etter SUV

Og mer skal det bli. For lanseringene til høsten er i svært høy grad preget av SUV etter SUV.

BMW ruller ut en helt ny X3. Dette blir tredje generasjon etter at modellen først ble lansert i 2003.

– Helt nye BMW X3 definerer balansen mellom sportslig og komfortabel kjøreglede, hevder Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge, i en pressemelding.

Internasjonalt står X-modellene fra BMW for en tredel av deres totalsalg. Den nye X3 har vokst fem centimeter i lengde og akselavstand sammenlignet med dagens modell. I starten blir den tilgjengelig med en bensinmotor på 360 hestekrefter i M40i og to dieselmotorer på 190 og 265 hestekrefter i xDrive 20d og xDrive 30d.

X3 har premiere på bilutstillingen i Frankfurt i september, og de første kundebilene kommer til Norge i november.

Hyundai vil bli det største asiatiske merket i Europa og mener at den nye modellen Kona kan bidra til det. Det er en SUV som plasserer seg under Santa Fe og Tucson i størrelse. Den leveres med firehjulstrekk og en bensinmotor på 177 hestekrefter, og vil også komme med forhjulstrekk i kombinasjon med en tresylindret bensinmotor som yter 120 hestekrefter.

Jaguar med én til

– Kona går rett inn i et segment i vekst i Norge. Det er stor interesse for denne type biler nå, sier produktsjef Øyvind Knudsen i Hyundai Norge i en melding.

Modellen er 417 centimeter lang og har en bakkeklaring på 17 centimeter.

Den indiskeeide britiske bilprodusenten Jaguar kom med sin første SUV i fjor, F-Pace. Denne høsten er de klar med en mindre SUV, E-pace. Den blir 441 lang og dermed noe mindre enn en BMW X3. Modellen er basert på samme plattform som man finner i Range Rover Evoque og Land Rover Discovery Sport. E-Pace vil ha en tverrstilt motor og muligheter for forhjulstrekk eller firehjulstrekk. Motoralternativene er tre ulike diesel fra 150 til 240 hestekrefter og to bensin på 250 og 300 hestekrefter.

Kias modell Stonic lanseres i tredje kvartal, og er en søsterbil til Hyundai Kona. Dette blir Kias minste SUV. Merket regner med at den vil bli en av deres bestselgende modeller, og kundene skal kunne velge mellom en rekke kombinasjonsmuligheter når det gjelder lakkfarger. Motoriseringsalternativene er tre bensinmotorer og én diesel, alle koblet til en manuell girkasse.

To fra Opel

Mitsubishi har hatt stor suksess med Outlander i Norge, og mot slutten av året kommer de med en mindre SUV kalt Eclipse Cross. Den har en coupé-aktig takform og er mellomstor med sin lengde på 440 centimeter. Den blir levert med bensin- eller dieselmotor, begge i kombinasjon med en trinnløs girkasse, men det blir ingen ladbar hybrid, som har vært storselgeren i Outlander. Rune Gjerstad, administrerende direktør hos den norske importøren, sier Eclipse Cross vil være i butikkene i desember.

Opel kommer med intet mindre enn to SUV-er om kort tid. Crossland X legger seg litt under Mokka X i størrelse.

– Etterspørselen etter små SUV-er og crossovermodeller øker betydelig. Crossland X kombinerer det tøffe fra SUV-en med smarte praktiske løsninger og svært gode tilkoblingsmuligheter, sier CEO for Opel, Dr. Karl-Thomas Neumann, i en melding.

Grandland X er noe større og skal komplettere merkets portefølje i kompaktklassen sammen med Astra og Zafira.

Få merker har lengre erfaring med SUV-segmentet enn Range Rover, og nå fyller de ut modellrekken med Velar. Den deler plattform med Jaguars F-Pace, og er i samme størrelse, noe som vil si at den legger seg under Range Rover Sport og over Evoque med en lengde på 480 centimeter.

Rimeligste modell har 180 hestekrefters diesel og firehjulstrekk, og starter på 840.000 kroner. Den leveres også med diesel på 240 og 300 hestekrefter. Bensinalternativene er på 250 og 380 hestekrefter.

Tiguan XL

Renault har de senere årene kommet med noen mindre SUV-er, mot slutten av året vil de prøve seg i den større enden av segmentet med Koleos. Den er bygd på samme plattform som Nissan X-Trail og Renault Kadjar, men er større en sistnevnte. Den vil trolig bli tilgjengelig både med to- og firehjulstrekk og et utvalg diesel- og bensinmotorer, hvorav de største er på 170 hestekrefter.

Skoda erstatter Yeti med en mer SUV-ete bil i Karoq. Den er 4,4 meter lang og kommer til Norge i november. Motorene blir kjenninger fra Volkswagen-konsernet, med bensin og diesel på 115 og 150 hestekrefter.

– Vi har stor tro på nye Skoda Karoq i et stadig voksende SUV-marked i Norge. Målet i 2018 er å selge 2400 biler, sier Skoda-direktør Thomas Meiner.

Samtidig vil Volkswagen komme med en ekstra romslig versjon av Tiguan som de kaller Allspace. Den har strukket seg 215 millimeter og er nå 4,7 meter lang, dermed er det plass til en ekstra seterad.

Det er ventet at den vil ha en startpris på rundt 575.000 kroner. Volkswagen sier bilen skal treffe kundegruppen som ligger mellom den vanlige Tiguan og den mer luksuriøse Touareg.