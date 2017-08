Lykkelig med Lykkemat

Sollihaug er vokst opp på Grønberg, men bor nå i Selbu, hvor hun startet bedriften Lykkemat. Der produserer hun frokostblandingen Granola som er basert på økologisk produsert urkorn.

–Prisen er veldig viktig. Det har vært et mål å ha en denne kvaliteten på produktet (norske råvarer og en unik smak), slik at jeg kunne søke om kvalitetsmerke. Og det var veldig stort å få tildelt det. Dette er en pris som henger høyt blant lokalmatprodusentene, sier Sollihaug som har fått mye oppmerksomhet etter at hun fikk prisen.

–Jeg er jo litt sky, og det er uvant med all oppmerksomhet som dette har ført med seg. En kan bli sliten av mindre, for jeg liker best å stå i produksjonen, sier hun med et smil.

Og produksjon blir det i nye lokaler.

–Nå har vi flyttet i egne produksjonslokaler i Myrstadbygget på Tømra i Selbu. Her produserer vi til forhandlere, og skal etter hvert nå begynne å utvikle andre kvalitetsprodukter med basis i urkorn.

–Er det mulig å få kjøpt Granola i Malvik og Stjørdal?

–I Malvik har jeg ikke noen forhandler ennå, men i Stjørdal selges den på DABA Art Café & øko og Fristeriet Landhandel.

–Vil prisen bety noe for bedriften?

–Ja, jeg har fått mange henvendelser på mail fra bedrifter som vil selge produktet. Også er det mange som lurer på hvor det kan kjøpes, sier Mia Sollihaug. Og sist, men ikke minst, det setter standarden for videre produktutvikling.

Granolaen er bakt på urkorn, økologisk spelt og havre, levert av norske lokale bønder. Sollihaug ferskvalser urkornet hun bruker i granolaen og tilsetter den norsk økologisk honning.