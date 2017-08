- Malvik har påvirket programmet vårt

- Det er riktig at Malvik ikke blant de største eller de minste kommunene i landet. Men Malvik er den viktigste kommunen for alle som her, sa Ap-lederen da han onsdag ettermiddag fikk møte partikolleger, beboere og ansatte ved Vikhammer helsehus.

Fokus på kultur og aktivitet

- Jeg har vært på flere korte visitter i Malvik. Men jeg blir oppdatert av stortingspolitikerne fra Trøndelag på hva som skjer i kommunen og hva dere har fått til her med fokus på kultur, aktivitet og omsorg for de eldre, sa Støre.

- Våre eldre må få oppleve kultur og aktivitet som en del av omsorgen. Da er det kipt for landet å ha en regjering som kutter i midlene til "Den kulturelle spaserstokken", mente Ap-lederen.

Livskvalitet og innhold

- Det viktigste temaet er hvordan vi skal møte flere eldre med livskvalitet og innhold i omsorgen som gis. Det dere har fått til i Malvik, med to nybygde helsehus, satsing på økte stillingsandeler for de ansatte, har påvirket valgprogrammet vårt, bekreftet Jonas Gahr Støre.

- Vi trenger å få opp stillingsandelene for å få flest mulig inn på faste heltidsstillinger. Det er mulig, men det lar seg ikke løse av seg selv, forklarte Støre.

- Vil Arbeiderpartiet sørge for økt grunnbemanning, flere ansatte i hjemmesykepleien og ved sykehjemmene?

- Svaret på det spørsmålet er ja. Med vårt alternative statsbudsjett ville Malvik kunne ha ansatt sju nye helsearbeidere på heltid. Her har dere allerede bygd nye helsehus og kan bruke økte inntekter til å ansette flere helsearbeidere. Mens andre kommuner kanskje må velge å bruke pengene på først å bygge nytt, sa Jonas Gahr Støre, som håper å kunne overta regjeringskontorene etter valget om en måned.