Nå blir hobbyen jobb for André

André Adolfsen fra Hommelvik er månedens utstiller i Malvik kommune og har seks fotografier hengende på kunstveggen i rådhuset.

- De fleste er tatt i nærområdet. Noen i Malvik og andre på Steinvikholmen og Tautra, sier han.

Gjenstander og spennende lys

29-åringen debuterer som utstiller i rådhuset.

- Jeg er interessert i å vise fram bildene mine i papirform. Det er ikke veldig ofte at en ser bilder på print nå om dagen, sier hommelvikingen.

- Hvordan tar man et godt landskapsbilde?

- Kunsten er å finne det lille ekstra i bildene. Et spesielt lys eller en gjenstand som vekker oppmerksomhet. I enkelte tilfeller lager naturen et spennende lys, men noen ganger kan man hjelpe til for å få til et godt bilde. Et av mine utstilte bilder viser nordlyset med tautraruinene opplyst av blitzlamper, eksemplifiserer Adolfsen.

Lyktes

Han har vært opptatt av bilder og foto siden han var liten guttunge. For noen år siden tok han lidenskapen til et et nytt nivå.

- Har alltid vært glad i å ta bilder, men den skikkelige interessen fikk jeg først for fire år siden. Da handlet jeg inn skikkelig utstyr og begynte å legge litt ekstra i fotograferinga, sier han.

- Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men jeg følte kanskje at jeg lyktes med noen bilder. Det ga et driv til å fortsette, forteller han.

Fotojobb

Hobbyfotografen har solgt flere bilder og frilanset. Til høsten skal han leve av fotokunnskapene. Adolfsen har fått jobb som skolefotograf i bedriften Iris skolefoto i Trondheim.

- Det blir en helt annen måte å jobbe på, sier André Adolfsen.