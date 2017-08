Selger bringebær fra Stjørdal

Det sier bringebærbonde, Marit Nestande, i Stjørdal. Nylig var hun representert på matmessa i Trondheim, med god respons som resultat.

– Ja, mandag denne uken leverte vi bringebær fra plantefeltet på Vikanlandet i Stjørdal, til de tre Rema-butikkene i kommunen. Rema i Gata, i Husbyfaret og på Hell Kjøpesenter. Jeg forstår det slik at butikkjeden har som slagord at lokalmat selges best lokalt, og dette ser vi nå et resultat av. Vi hadde møte med Vidar Andersen, regionsjefen i Rema, og har nå fått denne avtalen, sier bringebærbonden med bærarealer både på Weiseth i Elvran og på Vikanlandet.

En start

Nestande sier det er for tidlig å si noe om størrelsen av leveransen til Rema.

– Så langt har vi levert to dager i denne uka. Kurvene er på 300 gram, og vi har kurver med lokk med vår egen logo, «Weiseth– bringebær fra Stjørdal». Dette er klart spennende for oss, men det er vanskelig å si noe mer om hva dette vil resultere i, sier Nestande.

Sjølplukk

I hele august modnes det nye bær både på Vikan og i Elvran.

– Det plukkes daglig. Vi har også store arealer for sjølplukk, og det er god interesse for også dette tilbudet, sier Nestande.