NM-bronse til Thea og Ramya

Stavhopper Ramya Nadesapuran fra Stjørdal friidrettsklubb vant fredag bronse under norgesmesterskapet i friidrett for juniorer. I finalen for jenter 19 år fikk Nadesapuran 3 meter som beste tellende hopp.

Birgitte Kjuus fra Ullensajer/Kisa IL vant med et hopp på 3,80 meter.

Bronse til Thea

I høydefinalen for jenter 19 år hadde Thea Leifall Bremset fra Stjørdal friidrettsklubb beste tellende hopp på 1,63 meter. Det holdt til en tredjeplass. Gullet gikk til Ingrid Færøvik Mork fra Norna-Salhus IL.

Til sammen ni utøvere fra stjørdalsdalføret og Malvik deltar under helgas NM i Harstad. Leder i Stjørdal friidrettsklubb, Kristin Leirfall, er godt fornøyd med stjørdalingenes innsats på norgesmesterskapets andre dag.

- Vi er en liten klubb og hevder oss bra i konkurranse med større klubber, sier Leirfall.

Vanskelige forhold

Hun forteller om dårlig vær og vanskelige forhold på Stangnes Idrettspark i Harstad fredag.

- Det var vind, regn og kaldt. Vinnerhoppet i høydefinalen for jenter 19 år var 1,66 meter. Det sier litt om forholdene, sier Leirfall.

800 meter og hinder

I løpet av helga skal hommelvikingen Magnar Fossbakken Lundberg skal løpe 800 meter i den eldste årsklassen, G22, hvor også malviking og Selsbakk IF-løper Håkon Hanssønn Jakobsen deltar. Ola Martin Gåsvær fra Vikhammer deltar på 3.000 meter hinder i J19. Gåsvær og Lundberg representerer Ranheim IL.

Seks fra SFIK

Fra Stjørdal Friidrettsklubb (SFIK) deltar Elias Bjørnevik på 400 meter og 400 meter hekk Thale Leirfall Bremset deltar i lengde og 200 meter mens Thea Leirfall Bremset er påmeldt i lengde og høyde i J19-klassen. Julie Heiervang Johnsen deltar i spyd i J22 mens Elise Grong Ruud deltar i kule og spyd i samme årsklasse.

Direkte

I junior-NM konkurreres det i to årsklasser, junior 19 år (J19) og junior 22 år (J22). Og det er mulig å følge junior-NM direkte via NM-arrangør IK Hind sin hjemmeside.