Alf årets Byfest-kunstner

Han har sin spesielle tilknytning til Stjørdal. Ikke bare var han sterkt ønsket av Stjørdal Kunstforening til deres Byfest-utstilling i Galleri Kimen, men Ertsland har samboer som kan skilte med at han er etterkommer av selveste Fergemannen på Hell.

Tilknytning til Hell

- Denne Fergemannen på Hell er min samboer Svein Hellbergs tipptipp-oldefar. Det gjorde at jeg hadde en tilknytning til Stjørdal og takket ja da kunstforeningen spurte om jeg kunne stille ut her. Kimen er et utrolig fint kulturhus. Jeg har fått sett meg rundt og hilst på noen folk her. Dette er mer som å komme til Vestlandet, sammenlignet Ertsland i minuttene før han selv skulle åpne sin utstilling i Galleri Kimen.

50 år med kunsten

I år er det 50 år siden Ertsland gikk på Kunsthøgskolen i Oslo. Han er en anerkjent billedkunstner som kombinerer maleri og grafikk og hans arbeider henger i Riksgalleriet, i Nasjonalgalleriet og i Nordisk Kultursenter i Helsinki, for å nevne noen steder. I tillegg har Dronning Sonja kjøpt Ertslands arbeider til sin kunstsamling.

Priviligert

- Jeg blir inspirert av selve malingen. Jeg er privilgert som får lov til å jobbe med kunst. I tillegg til maling og grafisk kunst er jeg glad i å fotografere. Jeg har fotografert litt her på Kimen også, forteller Ertsland før han åpnet utstilingen som en del av Byfesten fredag ettermiddag.