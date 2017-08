Kastet stolpe gjennom bilrute

Klokka 05.50 lørdag morgen ble politiet i Trøndelag varslet om et skadeverk i Stjørdal sentrum.

- Vi fikk melding om at noen hadde revet opp en grensestolpe og kastet den på en parkert bil, sier operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt.

Bl vitne til hendelsen

Bladet har vært i kontakt med bileieren. Hun opplyser at kjøretøyet sto parkert utenfor familiens bolig i Husbyåsen da hendelsen fant sted. Vedkommende - som ikke ønsker å ha navnet sitt i avisa - forteller at bilen er levert inn til forhandler for taksering.

- Ruta er knust og speilet er ødelagt. Det er de ytre skadene, men det kan være mer. Jeg har ikke sett noe særlig inne i bilen, den var full av glasskår da vi leverte den, sier hun.

En kjenning av kvinnen ble vitne til opprinnet i morgentimene.

- Jeg hadde en venninne på besøk. Hun så at to gutter sto utenfor huset. Den ene pratet i telefonen mens den andre tuklet med en strømboks ved eiendommen, sier kvinnen.

- Uprovosert

Hun forteller videre at en av de to helt uprovosert drar stolpen opp av jorda og kaster den gjennom ruta på bilen.

- Deretter løper de fra stedet, forteller kvinnen.

Hun opplevde hendelsen som skremmende.

- Dette var ikke noe særlig. Bilen sto parkert rett ved soveromsvinduet til tenåringen i huset, sier kvinnen.

Politiet ble varslet om hærverket og pågrep kort tid etter to menn i 20-årene. Mennene er mistenkt for å stå bak. Operasjonsleder Bård Krogstad sier det er opprettet sak og at politiet vil følge opp saken.