Kastet stolpe på bil

Klokka 05.50 lørdag morgen ble politiet i Trøndelag varslet om et skadeverk i Stjørdal sentrum.

- Vi fikk melding om at noen hadde revet opp en grensestolpe og kastet den på en parkert bil, sier operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt.

En politipatrulje kjørte til stedet og påtraff to menn i 20-årene. De to er mistenkt for å stå bak. Ifølge Krogstad vil politiet følge opp saken.

Det er imidlertid uvisst om bilen ble påført skader som følge av hendelsen.