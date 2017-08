Søknaden som kommer på førsteplass

Kanskje har du søkt jobber i månedsvis, men uten hell. Du har ikke engang blitt innkalt til intervju. Du går derfor høsten i møte uten jobb, men håper på bedre lykke neste gang du sender inn en søknad.

Her gjelder det å legge opp en god strategi. For hvordan skal egentlig din søknad, én blant hundrevis av andre, få arbeidsgiver til å stoppe opp i noen minutter lenger?

– Jeg blir raskt fanget av en søknad som starter med en tydelig og spesifikk motivasjon for den aktuelle stillingen. Det er positivt når kandidaten blir så giret på stillingsutlysningen at vedkommende klarer å overføre motivasjonen sin til søknadsteksten, sier Maria Brevik, ansvarlig for rekruttering i revisjons- og rådgivningsselskapet Deloitte i Oslo.

Riktig jobb for deg?

Brevik sier at en måte å innlede søknadsteksten på er å skrive at dette er den stillingen du har ventet på. Senere kan du skrive noe om hvorfor du følte stillingen var passende for deg. Det er viktig å utbrodere de punktene som er mest relevante for stillingen du søker, ifølge Brevik.

– Skriver du at du er god til å samarbeide, kan du i søknaden utbrodere hvorfor du mener du er det. Eller hvis du i løpet av studietiden har tatt et fag som er spesielt relevant for stillingen du søker, kan du gjerne forklare det nærmere. Du skal heller ikke nødvendigvis unngå å inkludere at du for eksempel har arbeidet i kassen på en matbutikk i flere år, men da må du si noe om hvorfor du mener dette er relevant, forklarer Brevik.

Hun legger ikke skjul på at lekent språk kan fungere i en søknad, bare det ikke blir for uformelt.

– Søknadsdokumentasjon er et formelt dokument. Det skal både leses og bli vurdert av flere. Søknaden bør derfor ikke være noe du bare skribler ned og leverer fra deg i en fei.

Brevik ser på søknadsteksten som en viktig arena for å vise at du tenker fremtidsrettet.

– En CV viser hva du har gjort, mens en søknad kan vise hva du akter å få til i på den arbeidsplassen søker deg til, sier hun.

Vis hvem du er

For Thomas Hegge, ansvarlig for teknologi og utvikling i Deloittes nye digitale avdeling, Byrået, er det viktig at du bruker søknaden til å vise hvilken type person du er i. Siden oppstarten av Byrået har han rekruttert 30 ansatte til avdelingen, derav flere nyutdannede.

– Det er særlig viktig å være personlig for å se om du treffer i henhold til hvem vi leter etter. Ta derfor en sjans, og vis oss hvem du er, oppfordrer Hegge.

Når han selv har søkt på jobber tidligere, har han vært opptatt av å kunne vise til hva han har gjort ved siden av studiene og jobb.

– Det er viktig å vise at du har arbeidet på eget initiativ. Det beviser at du brenner for fagfeltet ditt, i tillegg til at det viser at du ikke nødvendigvis bare er ute etter en 9 til 4- jobb eller penger nok til å kunne leve.

– Hvordan viser man at man er flink, uten å hevde at man er best i verden?

– Du må vise at du kan mye, men du må også være ærlig på at du ikke kan alt. Det gjelder spesielt for dem som kommer rett fra skolen. Arbeidsplassen vil jo faktisk kunne være det stedet du virkelig begynner å lære, sier Hegge.

– Det er fint å kunne kommentere nettopp på det; at man er flink, men ikke verdensmester. Generasjonen som vokser opp i dag, har nok ofte fått høre at de er svært flinke, og det er de nok også, men da har de kanskje også vanskeligheter med å innrømme at de faktisk ikke kan alt, utdyper Maria Brevik.

Unngå «copy paste»

I løpet av året går Brevik og Hegge gjennom flere hundre søknader og understreker hvor viktig det er at en søknad ikke er for lang.

– Skriver du mer enn én side, må du ha noe helt spesielt å komme med. Flere nyutdannede sender inn lengre søknader, mens de mer flere års arbeidserfaring klarer å holde seg på under en side, sier Brevik.

– Så hva er trikset?

– Konsentrer deg om det som faktisk har betydning der og da. Søknaden må tilpasses den stillingen man søker på, den bør ikke være et resultat av «copy paste». Noen prøver seg på en generell søknad som kan gjelde for flere stillinger. Det synes jeg fungerer dårlig, sier Brevik.

Hun legger til at mange er flinke til å svare ut ifra det som står i stillingsutlysningen, men at det er ulike måter å løse det på.

– Enten kan du bare skrive av det som står oppført, for eksempel: «Jeg er glad i å samarbeide, jeg er kreativ, og jeg er et arbeidsjern». En annen og bedre måte å gjøre det på, er å beskrive på hvilken måte man har disse kvalitetene, sier Brevik.

Ikke ring for å smiske

René Brunsvik, som er karriereveileder og driver bloggen CV-nerden, mener stillingsutlysningen kan sees på som et utgangspunkt, men ikke som en endelig fasit på hva arbeidsplassen trenger.

– Det første du bør sjekke, er om stillingsutlysningen krever en spesiell kompetanse. Har du ikke det de særskilt ser etter, bør du sannsynligvis spare kreftene dine til en annen søknad. Samtidig trenger du ikke nødvendigvis å oppfylle alle kravene som oppgis. Kan du gi en god grunn til hvorfor du er riktig kandidat, kan du passe inn selv om du ikke matcher utlysningen 100 prosent, sier Brunsvik.

Det kan alltid være lurt å kontakte arbeidsgiver før du søker, men ikke ring for å smiske, oppfordrer Brunsvik.

– Spør for eksempel hvordan arbeidsdagen er, hva deres utfordringer er, og hva de tenker fremover.