Litt før klokka 04 i natt ble en mopedist med ulovlig passasjer stanset på Prestmoen i Stjørdal.

- To tenåringer satt på mopeden. Ingen av dem hadde hjelm. Kjøretøyet var heller ikke registrert, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bård Krogstad.

Han opplyser at føreren er anmeldt og at passasjeren er ilagt et gebyr for ikke å hatt hjelm.