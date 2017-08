I år blir det vannmarsj fra Framnes til Kimen

Søndag 13. august blir det vannmarsj fra Framnes på Skatval til fontenen ved Kimen på Stjørdal.

– Alle er invitert til å delta. Dette blir Vanntankens Skatvals «vann-vittige» bidrag til Byfest på Stjørdal, smiler Iwar Arnstad.

Bakgrunnen er mer seriøs.

Symbolsk

Arnstad og ildsjelene i Vanntanken Skatval inviterer til en symbolsk marsj for å gjøre folk oppmerksomme på hvor langt mange må gå hver dag for å hente rent vann.

– I rundt 17 millioner hjem i 24 afrikanske land må noen i familien bruke minst 30 minutter på å hente vann. Mange må gå flere ganger om dagen. Det går ut over arbeid, skole, helse og hygiene, sier Iwar Arnstad.

Skaffer penger

Derfor prøver ildsjelene på Skatval å lage arrangement der de skaper oppmerksomhet rundt problemene med dårlig tilgang til rent vann. Vanntank-folket på Skatval ønsker også å få inn noen kroner til sitt vannprosjekt i Kailahun i Sierra Leone.

Vanntanken Skatval har som mål å bidra til at noen andre bygder i verden får tilgang til det viktigste som finnes, rent vann. De har finansiert fire brønner i Amba og Mantana i Mali, men jobber nå med regionen Kailahun i Sierra Leone. 40 lokalsamfunn og 20 skoler skal få bedre vannkvalitet.

Arbeidet skjer i samarbeid med bistandsorganisasjonen Plan. Vanntanken samler inn midler og Plan garanterer at arbeidet blir utført.

Gå, springe eller rulle

Klokka 11.00 på søndag håper Vanntanken at mange møter opp på Framnes for å gå, springe eller rulle til Kimen.

– De som har små bein, kan sykle. Fra Framnes vil marsjen gå via Krøkesberget, Voldsdalen, Kvithammer, Kvislabakken og Stokkan ungdomsskole og videre til Kimen, sier Iwar Arnstad.

De som vil være med på sjarmøretappen, kan møte opp på Stokkan U klokka 12.45.

Arrangementet skjer i samarbeid med IL Fram og Skatval Skilag som deler ut Trimpoeng for deltakelse. Medlemmer fra koret Bygdaljom kommer også til å bidra med blant annet afrikanske sanger når vannmarsjen ankommer Kimen.

Inviterer alle

– Her i Trøndelag har vi nok vann. Mer enn nok regn vil mange si. Kanskje kan vannmarsjen også bidra til at vi som bor her i Norden, blir bedre på å verdsette den luksusen som tilgang til godt vann er, sier Iwar Arnstad.

Vanntanken Skatval inviterer alle, hvor man enn bor. Alle er velkomne til å være med.

– Familier, vennegjeng og enslige vil alle ha noen å gå med når vannmarsjen går fra Skatval til Stjørdal søndag, smiler Iwar Arnstad.