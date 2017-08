Inviterer til middag og laksepub

Hotellsjef Ken Svendsen vd Fonnfjell Hotell satser på å skape en tradisjon i forbindelse med start og avslutning på laksesesongen.

– For første gang på mange år arrangerer vi laksefest med laksepub. Derfor inviterer vi dalførets laksefiskere og selvsagt til bygdefolket ellers til god mat med påfølgende laksepub og dans senere på kvelden, sier Ken Svendsen.

Villaks fra elva

Derfor satser hotellet på et arrangement lørdag 26. august med middag, der man må bestille bord, og der man – selvsagt – serverer villaks fra Stjørdalselva.

– For dem som ikke spiser fisk, har vi elghakk, laget av lokalt felt elg som alternativ. Og så er det laksepub med dans etterpå, til musikk av Harlekin. Der er det bare å komme, sier Ken Svendsen.

«Trøkk» fra folk

Han har merket et utrolig trykk fra folk som har bedt ham om å «få til noe – det skjer så lite i Meråker».

–Om dette viser seg å fungere bra, ser jeg for meg at dette kan være begynnelsen på en tradisjon der vi markerer starten på laksesesongen med en happening om våren, og noe tilsvarende i august, når sesongen er ferdig, sier Ken Svendsen.

Prøveprosjekt

I år lar han dette være et prøveprosjekt for å se hvordan det blir mottatt. Det er satt et tak på 60 gjester til middag og 150 på laksepuben.

- 60 personer har allerede tatt kontakt og sagt at de kommer på festen, så det kan være lurt å melde seg på, sier Ken Svendsen ved Fonnfjell Hotell.