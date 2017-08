Lek og læring for 6-åringene

Snart begynner flere hundre forventningsfulle førsteklassinger på skoler rundt i Malvik, Meråker og Stjørdal. De har sin første skoledag, men det er tyvende året at nettopp seksårskullet begynner på skolen.

Slik har det vært siden 1997 da alderen ble senket fra sju til seks år for skolestartere. En reformen som hadde gode intensjoner, men som nå har fått et frynsete rykte. Og siden skolestart sammenfaller med innspurten til høstens stortingsvalg er allerede politikerne på banen for å markere standpunkt i oppvekstpolitikken. KrF har for eksempel allerede vært på banen tidligere og kalt resultatet av seksårsreformen for nedslående og mislykket.

Intensjonen med reformen var at norske elever skulle lære mer. Premisset for reformen var at det første året skulle være preget av lek. Og barnehagelærere skulle få lov til å undervise de første årene i skolen. Men etter dårligere resultater enn forventet på internasjonale skolerangeringer i 2000, gjorde daværende kunnskapsminister Kristin Clemet (H) flere endringer. Hun innførte blant annet formell lese-, skrive- og matematikkopplæring fra 1. klasse og faset ut barnehagepedagogikken for seksåringene og barnehagelæreres mulighet til å undervise i skolen. Faget «frie aktiviteter» ble fjernet i Kunnskapsløftet i 2006, og antall henvisninger til lek ble redusert fra 130 ganger i læreplanen i 1997 til fire ganger.

Professor i pedagogikk Peder Haug ved Høgskulen i Volda ledet evalueringen av «Reform 97». Han mener det er mye som tyder på at det hadde vært bedre å utvikle det siste året i barnehagen framfor å sende seksåringene på skolen. Ifølge Haug viser internasjonal forskning at hvis man utsetter barn for tidlig for strukturert læringspress og voksenstyrte systemer, så vil det ikke fungere så godt for mange. Dette ser ut til særlig å ramme gutter, som modnes senere enn jenter både fysisk, sosialt og intellektuelt, samt de barna som er født sent på året. Haug mener det heller ikke kan utelukkes at seksårsreformen kan settes i sammenheng med både frafallsproblematikk senere i skoleløpet og den eksplosive økningen i ADHD-diagnostisering.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er uenig og sier han er sterkt imot å gå tilbake til det han kaller «et lekeår» i første klasse. Han mener det var en av de største svakhetene ved den opprinnelige reformen, som Kristin Clemet og Kunnskapsløftet fikk ryddet opp i. Når barna begynner på skolen, skal de lære, sier Isaksen. Han understreker samtidig at det er opp til lærerne og skolen å velge lek som læringsmetode.

Om få dager går fem- og seksåringene inn skoledøra for første gang. Og mens politikerne krangler om hva som gir best effekt, får vi sette vår lit til at det er nok kompetente lærere på plass slik at læringen blir en lek for det 20.kullet med seksåringer.