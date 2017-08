13-åring tatt med hasj

Mandag kveld fikk politiet melding om en slåsskamp mellom en rekke ungdommer utenfor Halsen skole.

I følge de første meldingene, var det opp mot 15 ungdommer som var involvert. Nå viste det seg at det ikke var så alvorlig, men at det var to gutter som hadde barket sammen.

- Vi fikk raskt kontroll på situasjonen, og det viser seg at det er en ungdom som har delt ut noen slag mot en annen. Den antatte gjerningsmannen er 16 år og kjent hos politiet fra før. Den andre parten ble sendt til legevakt for en sjekk. Det er snakk om sår på nesen og i munnregionen, sier etterforskningsleder hos politiet på Stjørdal, Annar Sparby.

Tatt med hasj

I kjølvannet av slåsskampen ved Halsen skole, fant politet en mindre mengde hasj på en 13 år gammel gutt. Det bekymrer Sparby.

- Heldigvis hører det med til sjeldenhetene at vi kan knytte narkotika opp mot så så unge. Her er det snakk om en gutt som har et støtteapparat rundt seg allerede og vi kobler naturligvis barnevernet inn når så unge barn er involvert, sier Sparby.

- Opplever dere ofte at så unge folk i tilknytning til narkotika og miljøene som er involvert i dette?

- Nei, det gjør vi ikke.

Godt inntrykk av ungdommene

Sparby har et godt inntrykk av ungdommene på Stjørdal. Men som de aller flester steder, er det noen som ikke følger reglene.

- Det generelle inntrykket vi har er bra. Ungdommene oppfører seg godt og vi vet at de er flinke til å ta vare på hverandre. Men så har vi noen få, som er innblandet i det vi kaller uønskede hendelser. Disse jobber vi hardt mot for å hjelpe, sier Sparby, som anser saken utenfor Halsen skole som ferdig etterforsket.

- Vi har alle navn på de involverte, og de fleste har allerede forklart seg til politiet, avslutter Sparby.