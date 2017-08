Avviser påstand om korrupsjon

Det var under Kontrollutvalgets siste møte før sommeren det ble lagt fram en anonym e-post med krav om at ordføreren i Malvik måtte granskes for korrupsjon. Dokumentet som var sendt til Høyres medlem av utvalget, Erling Foss, ble lagt fram i møtet under eventuelt, og var inntil da ukjent for sekretariatet og utvalgslederen.

–Må granskes

Påstanden i e-posten var at Ingrid Aune måtte granskes fordi hun hadde stilt opp i en annonse for Bladet i forbindelse med lanseringen av avisas pluss-løsninger på nett. Brevskriveren mente det var grunn til å anta at Aune hadde mottatt en utilbørlig fordel i form av et gratis måltid, og brutt korrupsjonsbestemmelsene ved å stille opp i annonsen. Saken ble knyttet til et vedtatt forslag i Malvik kommunes valgstyre, der rådmannen ble bedt om å sjekke ut i hvilke medier kommunens valgannonser bør rykkes inn.

Ingen myndighet

Kontrollutvalgts sekretariat har behandlet henvendelsen med påstander om mulig korrupsjon, og legger fram sin innstilling i utvalgets møte 21. august.

«Kontrollutvalget har ingen myndighet eller virkemidler til etterforskning av kriminalsaker. Kontrollutvalget har heller ingen myndighet til å suspendere ordfører. Sekretariatet anser derfor ikke dette som relevant. Det er likevel innenfor kontrollutvalgets mandat å rundt eventuelle kritikkverdige forhold i kommunen dersom kontrollutvalget finner tilstrekkelig grunnlag for det», heter det i begrunnelsen fra sekretariatet.

Alvorlig påstand

«En beskyldning om korrupsjon er en svært alvorlig påstand, og det å iverksette en undersøkelse vil i seg selv være en stor belastning for den det gjelder. Kontrollutvalget bør derfor ha en klar mistanke før det eventuelt iverksettes slike undersøkelser», skriver sekretariatet.

«Det vises i brevet ikke til noen konkrete eksempler eller indikasjoner på at ordfører skal ha mottatt noen ytelse. Dokumentet er også fremsatt anonymt, slik at kontrollutvalget ikke har mulighet til å vurdere avsenderens troverdighet. Sekretariatet kan ikke se at dette dokumentet gir grunn til noen mistanke om korrupsjon. Sekretariatet er heller ikke kjent med at det foreligger andre grunner til mistanke mot ordfører, skriver sekretariatet», som konkluderer med at det ikke foreligger opplysninger som gir grunnlag for videre undersøkelser og oppfordrer kontrollutvalget om å avslutte saken.