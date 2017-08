Ringte inn falsk melding om brann

Like før klokka 14.00 kom det melding om en brann i Wergelandsvegen på Stjørdal.

Men det viste seg at aldri var noe branntilløp.

Politiet forteller at det er et barn som har "tulleringt", og at nødetatene nå returnerer tilbake til sine respektive plasser.

- En jente kom innom på stedet og innrømte at det var hun som hadde ringt. Vi tar nå kontakt med foreldrene for en prat, sier lensmann Marit Helen Stigen ved Stjørdal lensmannskontor.