Ønsker politisk press for hurtig klagebehandling

Ingrid Aune var på Betania Malvik sammen med Arbeiderpartiets listekandidat Pål Sture Nilsen for å bli orientert av ledelsen og for å snakke med de ansatte. Direktør Tor Inge Skjøtskift var klar på at det er viktig å presse på for å få klagen, som ligger inne til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA), behandlet så fort som mulig.

– Vi håper på at klagen til KOFA blir tatt til følge. Jeg tror absolutt at et bredt politisk press er helt avgjørende for at KOFA tar tak i saken. Nå ligger den i bunken med uprioriterte saker. Det som er målet vårt er at den kommer i den bunken med prioriterte saker. Det er det i siste instans helseministerens som kan gjøre noe med, men et bredt politisk press er viktig for å få det gjort. Da får vi mulighet til å få klagen behandlet. Så får vi forhåpentlig vis medhold i klagen, så får vi se hvordan Helse Midt tar det til følge og hvordan de håndterer det, sa Tor Inge Skjøtskift etter rundturen.

Direktør for Betania Malvik, Ingfrid Eggen Skogrand, mener saken må få følger for anbudssystemet.

– I en større sammenheng må man se på anbudssystemet og hvordan det virker, og sørge for at for at kontinuitet og forutsigbarhet er en del av anbudssystemet fremover. Og så man sikre at Stortingets vedtak om vekst for ideell sektor løftes frem, sa Skogrand.

Politiske kanaler

Ordfører Ingrid Aune ønsker å bruke de politiske kanalene hun har tilgjengelig.

– Jeg har holdt meg oppdatert på situasjonen gjennom hele sommeren, både med å snakke med ledelsen i Betania og de ansatte og pasienter, for å få en oversikt over hva man kan gjøre politisk. Det er begrenset hva Malvik kommune kan gjøre, men gjennom politiske kanaler kan vi være med å løfte saken inn mot Stortinget og regjering. VI kan påpeke de problematiske sidene ved det vi har sett i denne saken. Klagen som ligger fra Betania bør ikke blir dratt ut i tid, men helseministeren må ser sitt ansvar og skjønne at denne saken må bli behandlet raskt, slik at Betania Malvik og alle de ansatte og pasientene får tidligst mulig avklaring på hvordan fremtida blir, sa Aune.

Pål Sture Nilsen påpeker at kontinuitet er viktig ved anbud.

– Regjeringen er aggressiv på det som handler om anbudspolitikk og å la kommersielle aktører få lov til å komme med slike tilbud. Det gjør det enda verre i fremtiden hvis vi tillater det.

– Du mener at denne saken er et eksempel på det?

– Om ikke et eksempel, men et bevis på at det å ha mange aktører inn på et område hvor det er så viktig å ha kompetanse og kontinuitet. Vi kan ikke ha anbudspolitikken som et virkemiddel for å sørge for at vi får gode tjenester, sa Nilsen.

Bekymret ordfører

Aune er bekymret for at dagens anbudsordning gjør at man legger ned enkelte fagmiljø med bred kompetanse, samtidig som det må bygges opp på nytt andre steder i landet.

– Institutt for samfunnsforskning kom med en forskningsrapport i fjor, som viser at Norge skiller seg ut fra andre europeiske land innenfor de samme EU-direktivene, og at her i Norge får vi flere kommersielle aktører i velferden på bekostning av ideelle. Frivillighet i Norge peker på at dagens anbudsregime er den tydeligste årsaken til at mangfoldet de ideelle står for blir utkonkurrert. Hvis dette viser seg å være et særnorsk fenomen så blir jeg bekymret for at regjeringen ikke i god nok grad følger opp Stortingets vedtak. Og det gjør med særlig bekymret når det gjelder 85 arbeidsplasser i Malvik kommune, sa Aune.

Hun vil nå arbeide for at helseminister Bent Høie får framdrift i saken.

– Utfordringen er at klagen kan bli liggende i en skuff i et halvt år og derfor er vi her for å være med å si klart og tydelig til helseministeren at her må dere gå inn å sørge for framdrift i denne klagesaken slik at den blir behandlet snarest mulig, sa ordfører Ingrid Aune.