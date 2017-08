Ble målt i 88 i 60-sonen

En patrulje fra Utrykningspolitiet var på plass på Riksveg 705 mellom Stjørdal og Selbu onsdag ettermiddag. Patruljen tok oppstilling i 60-sonen i Elvran.

UP var på plass mellom klokka to og halv fem. En av bilførerne ble klokket inn med en fart på 88 kilometer i timen i 60-sonen. Han fikk beslaglagt førerkortet.

Trafikkontrollen ga som resultat at en an annen bilfører er mistenkt for ruskjøring. Up skrev ut til sammen 11 forenklede forelegg for fartsoverskridelser under kontrollen i Elvran.