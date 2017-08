Kjørte i fylla uten førerkort

Mannen som er midt i tretiårene og bosatt i Stjørdal. Han møtte i tingretten forleden og erkjente straffskyld.

Det var en kveld i mars i år bilføreren ble stoppet av politiet på E6 i Stjørdal. Politiet fattet straks mistanke om at mannen var ruset. Utåndingsprøve som ble tatt like etterpå, viste en alkoholkonsentrasjon på 0,87 milligram per liter utåndingsluft. Det tilsvarer en promille på 1,74.

Det viste seg at mannen heller ikke hadde gyldig førerkort.

Under straffeutmålingen pekte retten på at promillen siktede ble tatt med, var ganske høy. Det ble også lagt vekt på at han kjørte langs E6 som er sterkt trafikkert. Straffen ble derfor satt til fengsel i 24 dager.

I tillegg slår loven fast at promillekjørere skal idømmes bot. Normen er en og en halv ganger brutto månedsinntekt, men minst 10.000 kroner.

Stjørdalsmannen forklarte i retten at han jobber som håndverker. Han kunne ikke oppgi noen fast inntekt. Den varierer med oppdragene, forklarte han. Siste måned tjente han rundt 25.000 kroner. Retten kom til at en bot på 20.000 kroner var passende.

I tillegg ble bilføreren ilagt to års sperrefrist om han ønsker å avlegge førerprøve.