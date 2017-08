Marcus er stolt førsteklassing

SKJELSTADMARK

Onsdag er det aller første skoledag for førsteklassingene i Stjørdal og i Meråker. I Skjelstadmark er det i år 17 spente skolestartere. En av dem er seks år gamle Marcus Østmark Andersen.

- Jeg har fått meg både ny skolesekk og nytt pennal, sier Marcus og viser fram ryggsekken med tøffe Ninja-figurer.

Pennalhuset er dobbelt og har fotballtema.

Nytt uteområde

- Jeg har noen bøker i sekken også. De fikk jeg av mamma da vi kjøpte skolesekken, forteller Marcus da lokalavisa møter han to dager før den store dagen.

Han vil gjerne lurkikke på skolegården, der er han litt kjent fra før. Han har gått i barnehage på samme oppvekstsenter, og forklarer selv hva som har skjedd rundt skolen i sommer.

- Her er det kommet mange nye lekeapparater. Jeg gleder meg til å se mer på dem. Se her, et edderkoppnett, sier den nysgjerrige seksåringen og klatrer opp i nettet.

Skjelstadmark oppvekstsenter har fått nytt uteområde i forbindelse med nybygging på barne-hagen. Et stort lekeområde med nye og spennende lekeapparater venter skolestarterne på onsdag.

Marcus har møtt læreren han skal få til skolestart da de var på førskoleuke.

- Læreren heter Kenneth Rønsåsbjørg. Når vi skal ha uteskole har Kenneth fortalt at han kan ta med hunden sin.

Skolebussen

Marcus bor i Feltet i Skjelstadmark sammen med mamma, pappa og to storesøstre. Når han skal ta bussen til skolen er det sammen med søsteren Aurora. Hun skal starte i fjerde klasse på samme skole.

- Jeg har prøvd å reise med skolebussen da jeg gikk på førskole. Vi skal sitte fremst i bussen, sier han, trygg på at storesøster skal sitte litt lenger bak i bussen på turen som tar en liten halvtime på heimveg.

Åtte av de 17 skolestarterne har gått på barnehagen sammen. I tillegg til flere kjente har skolestarterne fått utdelt skolefaddere da de gikk på førskolen.

A, B, C...

- Hva tror du at du skal lære på skolen Marcus?

- Jeg kan bokstavene. Jeg kan M. Jeg kan også A, B, C...

Marcus ramser opp bokstavene etter tur. Når han starter på skolen håper han at han skal lære å lese også.

- Men når det er friminutt, da skal vi leike ute, slår han fast.

Han vil også fortelle at han har møtt selveste Pelle Politibil i sommer.

- Vi var på ferie i Fauske og i Bodø. Vi reiste med toget dit, og i Bodø så jeg Pelle Politibil. Han har blitt el-bil. Jeg har også vært på sommerferie hos mormor og morfar på Hitra. Der kosa jeg med hunden Teo.

Betongbilsjåfør

Marcus er nysgjerrig og utålmodig på å starte i første klasse. Han har mange skoleår med mye opplevelser foran seg.

- Hva skal du bli når du blir stor tror du?

- Da skal jeg kjøre betongbil. Det gjør pappa også.

