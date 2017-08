Biblioteket stengt etter vannlekkasje

I forbindelse med de store nedbørsmengdene som falt over Hommelvik for et par uker siden, ble det oppdaget vann i kjelleretasjen i lokalene som huser biblioteket i Hommelvik.

Det førte til stegning av biblioteket, og slik vil det være en periode framover.

- I første omgang har vi fått beskjed om at biblioteket er stengt ut neste uke. Men vi noen eksakt dato for gjenåpning har vi ikke fått, sier bibliotekar Anne Therese Øien Dahle.

Berget bøkene

Selv om det stod vann i lokalene til biblioteket i Hommelvik, kom heldigvis ingen bøker til skade.

- Bøkene unngikk vannskade, og det er det viktigste. Men de er nødt til å ta opp gulvene i ungdomsavdelingen i kjelleretasjen, og dermed måtte vi stenge hele biblioteket i perioden de reparerer skadene, fortsetter Øien Dahle.

- Hva må hommelvikingene som ønsker å låne bøker gjøre nå?

- Da må de ta turen til biblioteket på Vikhammer. Vi i Malvik er heldig som har to gode bibliotek. Vi har tatt med oss alle de nyeste bøkene fra Hommelvik til Vikhammer. Så de som står på venteliste på bøker, kan komme til Vikhammer å hente, fortsetter Øien Dahle.

Travel uke i vente

Dahle kan fortelle om at de når går en travel uke i møte. Neste uke er det skolebokutlevering, og da sier hun at det er hell i uhell at bemanningen på Vikhammer er bedre enn normalt.

- De ansatte som jobber ved biblioteket i Hommelvik, vil være på Vikhammer fram til vi åpner i Hommelvik igjen, avslutter Dahle.