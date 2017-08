Fornøyd med bilistenes i forbindelse med skolestart

Onsdag startet skolene i Meråker og Stjørdal på et nytt skoleår, og i den anledning er bestandig politiet på veien for å sjekke trafikken til og fra alle skolene i våre kommuner.

Og etter to dager med observasjon og tilstedeværelse, har ikke politiet noe spesielt å bemerke.

- Vi har vært ute med mye folk i forbindelse med skolestart, og vi er fornøyd med det vi har sett. Våre patruljer melder om fin og rolig kjøring ved skolene i distriktet, og det er vi selvsagt veldig godt fornøyd med, sier politiførstebetjent Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal lensmannskontor.

Mange små i trafikken

For det første er det mange barn som ferdes langs veiene rundt skolene. Men minst like viktig er det at det er mange førsteklassinger som får sitt aller første møte med trafikken i forbindelse med skolestart. I tillegg er det veldig mange foreldre som velger å kjøre barna til skolen de første dagene.

- Det er viktig å vise hensyn når du enten skal kjøre ditt barn til skolen eller kjører forbi en skole i et annet ærend. Så selv om vi er godt fornøyd med de første skoledagene, vil vi fortsette kontrollene på skoleveien i lang tid framover, fortsetter Gjølmesli.

- Vær gode rollemodeller

Knut Ove Børseth i Trygg Trafikk er tydelig i sin melding til foreldre og andre voksne som ferdes ved skolene.

– Foreldrene er rollemodeller og vi har alle et ansvar for å lære barna hvordan de skal oppføre seg. Det er derfor viktig at vi voksne oppfører oss fornuftig i trafikken, slik at barna kommer seg trygt til og fra skolen. Det er vi som har ansvaret, sier distriktsleder i Trygg Trafikk i Sør-Trøndelag, Knut Ove Børseth.

Børseth sier videre at hans ønske er at flere elever går og sykler til og fra skolen, så lenge skoleveiens lengde og sikkerhet tillater det.

- Vi ser dessverre stor biltrafikk ved mange skoler. Kaotiske og uoversiktlige situasjoner kan føre til ulykker. Alt for mange foreldre kjører barna sine, selv om de har en grei skolevei, advarer Børseth.