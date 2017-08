Kjærligheten tok slutt for TV-par

I fjorårets sesong av "Jakten på Kjærligheten" fant Singsås-bonden Axel Tobias Sanderud lykken med Gro Langnes fra Sveberg. De bekreftet senere at de var et par, og hun kunne tidligere fortelle til Bladet at de var et par.

– Ja, vi er kjærester. Døgnet skulle hatt flere timer og vi skulle ideelt sett møttes mer enn vi har gjort. Men vi er i gang, sa Gro i slutten av februar.

Men i vår tok forholdet slutt, skriver Dagbladet.

Sanderud og Langnes bekrefter bruddet til TV 2.

– Da hverdagen kom, dukket det opp noen utfordringer som vi ikke klart å takle, sier Sanderud til TV 2.

– Men vi har et greit forhold nå, og vi er ikke bitre på hverandre. Vi snakker sammen innimellom, sier bonden fra Singsås i Trøndelag.

De to er fortsatt venner, forteller «Jakten»-frieren.

– Vi hadde en fin tid sammen, Axel Tobias og jeg. På vårparten fikk vi noen utfordringer som gjorde at det ble vanskelig for oss å fortsette som kjærester. Det er leit at det var slik det skulle ende, men det er ikke alt man rår over i livet. Vi er fortsatt gode venner og har ofte kontakt med hverandre, sier Langnes til TV 2.