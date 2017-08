Bøtelagt for mobilbruk ved skole

Også fredag morgen var politiet tilstede ved en rekke skoler i Stjørdal og Meråker, og nok en gang er politiet godt fornøyd med tingenes tilstand i trafikken i forbindelse med skolestart.

Men en person måtte stå til rette for bruk av håndholdt mobil ved Skjelstadmark skole.

- Det ble skrevet ut et forenklet forelegg i Skjelstadmark for bruk av mobil i bil. Dette liker vi dårlig. Så vi ber alle om at mobilen får ligge i fred når vi er ute i trafikken. Er det så viktig å gjøre en telefonsamtale, får man finne en plass man kan stoppe, sier politiførstebetjent ved Stjørdal lensmannkontor, Svein Erik Gjølmesli.

Ut over denne hendelsen, hadde ikke politiet noe å bemerke på trafikken rundt skolen i Skjelstadmark.

Politiet gjennomførte også kontroller ved Elvran skole og Meråker skole i morgentimene fredag. Her var alt i skjønneste orden.