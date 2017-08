Tok med bord til festen sjøl

Over tusen ansatte i Stjørdal kommune stilte til party i Kimenparken fredag kveld. Aldri før har så mange ansatte deltatt i den store festen for medarbeidere i kommunen og politikere fra kommunestyret.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland var kveldens store overraskelse. Hun tok turen til Stjørdal for å være med på å gjøre ære på de ansatte i kommunen.

Samtlige av de ansatte i de mange etater og enheter i Stjørdal kommune var invitert til kjempefesten i Kimenparken. Kveldens store gimmick var at festdeltakerne måtte ta med seg bord sjøl. Oppfinnsomheten var stor. De kom dragende med alt fra campingbord til sykesenger og pappkasser.

Festvert ordfører Ivar Vigdenes var ikke så rent lite stolt over at selveste kulturministeren kom for å introdusere de kulturelle innslagene på festen. Og kulturinnslagene var en stor overraskelse i likhet med kulturministeren selv.

Stjørdal kommune pleier å innby sine ansatte til fest en gang i året. Festen fredag kveld var den største målt i antall deltakere.

– Rundt tusen medarbeidere fra alle etater har meldt seg på. Det er rekord, slår ordfører Vigdenes fast.

Stjørdal kommune har over 1.500 ansatte. Mange måtte være på jobb fredag kveld og kunne ikke delta på festen.

– Noen må holde hjulene i gang, sier ordfører Vigdenes.

Han synes det er veldig artig å få lov til å være vertskap på den store festen for kommunens medarbeidere.

– De gjør en kjempejobb hele året. Da må det være lov å slå seg løs sammen med kolleger en kveld i året, mener ordføreren.

Stjørdal kommune stilte med mat og god drikke. Det betyr drikke uten futt i – i form av alkohol. Kommunestyret har nemlig bestemt at alle arrangement i kommunal regi skal foregå uten alkohol.

Men helt alkoholfri var festen i Kimenparken ikke. Kommunens ansatte fikk kjøpe øl og andre sterke drikkesaker. Men da måtte de betale sjøl…

Ifølge kultursjef Jarle Førde har kommunen utfordret tre kokkemiljøer i Stjørdal til å stå for menyen. Restaurant Mintage sto for sushi-rettene, Bankers for burgerne og Marias Kjøkken for tapas-retter. Festdeltakerne kunne forsyne seg sjøl fra buffeten.

I sin hilsen til de ansatte i kommunen takket ordfører Ivar Vigdenes for at de ansatte i Stjørdal kommune er helt i front når det handler om å utvikle nye og bedre tjenester til innbyggerne. Det gjør at Stjørdal plasserer seg helt i front og tar en ledende rolle i Trøndelag.

– Det er umulig å gå i front uten at vi har en kultur for å prøve og feile. Kunsten er å ta med videre det som er bra, og prøve på nytt når saker kan forbedres, sier Ivar Vigdenes.

Festen med de ansatte i kommunen foregikk ut i de små timer…