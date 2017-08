Fra Stavanger og rett på krykker

Mange har i forkant fryktet at skadeomfanget kunne bli høyt under Gataserien, som ble startet opp i år for første gang på over 30 år. Ambisiøse fotballspillere med varierende treningsgrunnlag, er sjelden en god kombinasjon.

- Det skjedde på den første touchen på ballen etter to minutter i den første kampen. Da vrei kneet seg. Jeg fikk strekk i en sene, men det er ingenting alvorlig. Men jeg kan ikke spille mer i turneringen, sier Kristian Stokke, lett humpende på krykker og med en ispose surret rundt venstre kne.

Han bor i Stavanger, og hadde svært lyst til å være med på Gataserien.

- Jeg kom til Stjørdal kun for å spille Gataserien, så det er utgjort og svært kjedelig. Vi vant cupen i 1982, og hadde store ambisjoner også i år, selv om det selvsagt er rettferdig at noen andre vinner i år ettersom vi har vunnet før, sier Stokke, med et lurt smil.

Lyskestrek

Nå må Stokke se resten av kampene på sidelinjen, og der får han følge av turneringsleder Morten Rønsåsbjørg som spiller for Stokkmoen City.

- Jeg har spilt fotball i 40, men aldri vært så nære på å gå ned i spagaten som nå. Skaden kom etter tre minutter i den første kampen, og jeg foretok en klarering som ikke gikk som den skulle. Jeg har så vondt at jeg er kvalm, sier Rønsåsbjørg, som holder en hånd øverst på låret for å holde strekken i sjakk.

- Det blir ingen flere kamper på meg, fastslår han.

- Færre og færre

Totalt deltar 14 lag og snaut 200 spillere under årets Gataserie.

- Det blir færre og færre spillere, smiler Rønsåsbjørg, og tenker skadene som har oppstått.

Han er svært fornøyd med at arrangørene har lyktes med å få til turneringen.

- Jeg har vært stresset og det har vært mye organisering, men det ser ut til at det blir bra, sier Rønsåsbjørg.

Finalene spilles lørdag ettermiddag på kunstgressbanen på Øverlands Minde.