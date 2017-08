Bønder driver sauer best

Driving av sauer var en spennende del av tilbudet da det ble arrangert Åpen gård på Svedjan i Meråker, søndag.

Det var en utplukket elite som stilte både i fra Rådhuset, Varden I.L og ikke minst Bjørn Cato Størseth med gjeterhunden King. Allikevel viste det seg at bondelaget ble suverent best i driving av sau.

Mens de tre bøndene John Gunnar Stormo, Erland Sende og Kristoffer Moan brukte 3,10 min, tok det nesten 18 min. til at Rådhusets lag hadde fått sauene dit de skulle. Riktig nok var vinnerlaget forsterket med Kristoffer Moan fra sauebygda Leksvik. Men allikevel.

Laget fra Varden I.L. fikk sluttiden 15.10 min. og Bjørn-Cato Størseth og King brukte 7.30 min. får å få sauene på plass.

Takt og toner

Omkring 200 mennesker var innom gården på Svedjan i løpet av søndagen. Her kunne de være med på det meste som skal finnes på en Åpen dag, det manglet ikke på tilbud.

Både Meråker Musikkorps og Strøms orkester var der. Og slikt blir det musikk av.

To små griser

Ellers blir jo utvalget av dyr og fugler større for hvert år der på gården. Gullfasaner bland annet, var nytt av året.

Men av alt som var samlet var det nok de to minigrisene som samlet flest beundrere. De to sjarmørene ble født 7 juli og har fått navnene etter to naboer som hadde gebursdag den dagen. De heter Moka og Ludvik.

Vise jordbruket

– Hvorfor alt dette styret på en søndag for deg og familien?

– Jo, det skal jeg si deg, svarer Grete Stokke. Jeg var nettopp borte hos hønene for å hente inn egg. Da var det en gutt som lurte på hvorfor jeg plasserte eggene mine inne hos hønene!

– Vi har nok noe å gjøre der. Synliggjøring av det vi holder på med i jordbruket kan vi ikke gjenta for ofte.