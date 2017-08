Brygget eget øl til Byfesten

Og om regnet drypper under utekonserten lørdag, kan det kanskje hjelpe å ta seg en øl. For smaken skal i det minste være sommerlig, ifølge bryggeriets Halvard Andresen.

– Det er en lys og lett sommerøl som er tilsatt litt fersken. Det gir et friskt og fruktig preg med smak av sommer.

Han sier at ølet kun er på tapp og at det ikke er tilgjengelig i butikk.

– Dette er et stunt som vi kan gjøre av og til. Vi brygger et litt spesiell øl til en spesiell anledning. Det er laget cirka 1800 liter og blir det noe igjen så vil vi servere det på Blues in Hell, sier Andresen.

Det var premiere både for øl og opera torsdag kveld, og nå venter Andresen på å slukke tørsten til nye feststemte under konserten med Violet Road og Jarle Bernhoft lørdag kveld.