Fikk mest fisk på moloen

Sjørdal Jeger- og Fiskerforening sier seg fornøyd med nærmere 40 deltakere og veldig god stemning i regnet, forteller Morten Welde.

Fiskekonkurransen har vært en tradisjon under Stjørdalsdagene i mange år, og mange setter nok pris på at familiearrangementet fortsetter under Byfest.

- Det ble et prikkfritt arrangement, synes Morten Welde, leder i fiskeutvalget i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening.

Sivert Mangen vant premien, ei fiskestang, for største totalfangst,.