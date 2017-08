Ungdom slapp fengsel etter voldsbruk

Ungdommen som nå er i slutten av tenåra var siktet fordi han slo til en annen ungdom flere ganger i hodet med knyttneven.

Det skjedde en natt i desember 2015 ved Shellstasjonen i sentrum av Stjørdal. Fornærmede måtte til legebehandling etter slagene han fikk.

Siktede som er fra Selbu vedkjente seg hele handlingsforløpet overfor tingretten. Under straffeutmålingen la retten vekt på tilståelsen og ungdommens samarbeidsvilje. Den har gjort både politiets og rettsvesenets arbeid enklere. Det skal ungdommen ha strafferabatt for, konkluderte retten.

Det ble også gjort et poeng av at saken har blitt gammel uten at siktede kan lastes for det. Saken har hatt en liggetid på nesten et og et halvt år. Det kvalifiserer også til rabatt når straffen skal utmåles, mente retten.

Konklusjonen ble betinget fengselsstraff i 30 dager. Ungdommen slipper å sone. Betingelsen er at han ikke pådrar seg nye straffbare forhold i prøvetida på to år.

Ungdommen sa seg også villig til å erstatte legeutgiftene til fornærmede på 419 kroner.

Han vedtok dommen på stedet da den ble lest opp for ham på slutten av rettsmøtet.