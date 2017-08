Dømt til fengsel for promillekjøring

En malviking i 50-årene er dømt til fengsel i 21 dager for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand. Han er i tillegg dømt til å betale en bot på 50.000 kroner og fratatt føreretten for en periode på to år.

Høy promille

Det var under revyfestivalen på Høylandet i juli i år at den mannlige bilisten blåste rødt da han ble stoppet av en politipatrulje. En utvidet prøve viste en promille på minst 1,87, ifølge dokumentene fra Sør-Trøndelag tingrett.

Formildende

Mannen la alle kortene på bordet og saken ble nylig avgjort ved såkalt tilståelsesdom. Til straffeutmålingen bemerkes det i skjerpende retning at kjøringen dels fant sted på et festivalområde, hvor det var mennesker til stede. I formildende retning vises det til at domfelte kjørte kun en kort strekning og at han har gitt en uforbeholden tilståelse og på den måten bidratt til en forenklet avvikling av saken.