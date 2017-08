Kristoffersen Bil med nytt bilmerke

– Dette er en stor dag for oss. Vi kan nå tilby Renault, i alle varianter av person- og varebil, og dette blir vårt femte bilmerke i hallen, sier en tydelig glad Tore Kristoffersen, daglig leder i Kristoffersen Bil.

Elbil

Bilforhandleren har i dag merkene Suzuki, Fiat, Jeep og Isuzu.

– Det er slik i dag at storparten av familiene velger elbil når de kjøper bil nummer to. Disse familiene har ikke vi sett her, for vi har ikke hatt elbil, uansett merke. Jeg er ikke redd for å si at vi har tapt salg på det og ikke å ha elbil å tilby. Men fra i dag har vi det, og vi er mer enn fornøyde med at det er Renault, sier Kristoffersen.

Flere utgaver av merket Renault vil i disse dager rulle inn foran det nye og moderne bilanlegget i Martin Moes gate på Tangmoen.

– Klart det er en enorm utvidelse av det spekteret bil vi nå kan levere i Stjørdal. Modellutvalget Renualt har er enormt på personbil, og også på varebil, fra de minste til de største. Vi er den eneste i Nord–Trøndelag som har Renault, sier Kristoffersen.

Han vil gjerne fortelle at beslutning om å selge elbil ble langt lettere da de fikk napp hos Renault.

– Renault tør jeg si er best på el–bil, sier Kristoffersen, og legger til et «omtrent» for ikke å være for bastant.

– For oss var uansett valget enkelt da vi fikk Renault.

En stolthet

– Vi er veldig fornøyde med at Kristoffersen Bil blir ny forhandler. Vi har sett anlegget i Stjørdal, og det er en stolthet for oss å komme inn i dette bygget. Tore Kristoffersen skal betjene hele Nord Trøndelag. Vi gleder oss virkelig til å være i gang her, sier Bjørn Einar Larsen, sjefen for Renualts forhandlerstruktur i Norge.

Larsen er til stede hos Kristoffersen Bil denne uken. Larsen sier det er en hel del som skal være på plass, og at mye ny kompetanse skal over til den nye forhandler.

Kristoffersen Bil blir Renault-forhandler nummer 45 i Norge. Renualt vokser med fire til seks forhandlere årlig.