100 liter maling gikk med til Hegra kirke

– Vi har brukt to og en halv måned på arbeidet med Hegra kirke, der én hel måned gikk bort på grunn av regnvær, sier Jan Hegre, som sammen med Morten Evjen fra Stjørdal Bygdeservice har stått fol malejobben.

Utenom tur

Malingen av Hegra kirke er et rent vedlikeholdsprosjekt, men på grunn av at den var utsatt for en del svertesopp, ble den prioritert fram i rekken.

–Vi startet med å vaske og soppbehandle kirka, i tillegg til at den har fått seg to strøk maling. Jeg regner med at det er rundt 700–800 kvadratmeter som er malt, sier Hegre.

Det er elleve år siden sist gang Hegra kirke ble malt.

–Vi har en syklus på maling og vedlikehold som går i en tiårssyklus. Det er brukt linolje på kirka, som skal stå seg minst i ti år, sier Ingebrigt Sandblåst, som er konsulent ved Stjørdal kirkekontor.

–Hva er kostnaden på oppdraget?

–Anbudet var på 490.000 kroner.

Dugnad

Floren kapell står nå for tur for maling, men her har bygdefolket gått sammen og skal gjøre jobben på dugnad.

–Veggene på kapellet er skrapet og det er klart for maling. På kapellene våre i Flora, Okkelberg og Elvran har bygdefolket gått sammen og gjort dette på dugnad. En innsats vi setter stor pris på, sier Ingebrigt Sandblåst.