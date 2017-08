Råkjørte for å komme unna skummel elbilfører

Nå må stjørdalingen sone 24 dager i fengsel. Stjørdalingen som er midt i femtiåra, mister også førerkortet i to år.

Nødrett

Mannen møtte i tingretten forleden for å svare på tiltalen som politimesteren hadde tatt ut mot ham. Stjørdalingen vedgikk at han hadde kjørt så fort som politiets fartsmåling viste, men han erkjente ikke straffskyld. Motorsykkelføreren påberopte seg en nødrettssituasjon.

Han hadde nettopp kjørt forbi en elbil som kjørte vinglete og oppfattet det slik at elbilsjåføren «ikke ville ham vel». Derfor dro motorsykkelen på for å komme unna. Men en patrulje fra utrykningspolitiet var også på E14 og filmet det hele.

Skummel elbilfører

Episoden skjedde en kveld i august i fjor ved Forra Bru. Tiltalte forklarte i retten at han den aktuelle kvelden var ute og kjørte en luftetur langs E14. Han kjørte først østover E14. Her stanset han på en rasteplass for å se på fisket i Stjørdalselva. Deretter snudde han og kjørte vestover. Etter et stykke innhentet han en elbil.

Ifølge motorsykkelførerens forklaring kjørte elbilen vinglete og holdt ujevn fart – trolig fordi føreren prøvde å holde øye med fisket i elva. Tiltalte valgte derfor å kjøre forbi elbilen.

Stjørdalingen forklarte at da han passerte elbilen, vinglet denne slik at den holdt på å treffe ham i sida på motorsykkelen. Etter å ha passert elbilen la han seg inn i foran denne. Elbilen la seg da tett opp til ham med langlysene på og tutet.

Tiltalte forklarte at han ble redd da han følte at vedkommende som kjørte elbilen «ikke ville ham vel». Motorsykkelføreren økte derfor farten for å få avstand mellom seg og elbilen. Etter hvert tok han igjen en annen bil som han kjørte forbi.

Motorsykkelføreren forklarte at han oppfattet det slik at elbilen fulgte på. Etter hvert tok han igjen en tredje bil som han også kjørte forbi.

Politiet på hjul

Da observerte han bakover at det på et tidspunkt var fire lys bak ham. Han trodde det var elbilen som fremdeles fulgte etter ham. Tiltalte fikk panikk og ønsket å unnslippe ved å øke farten ytterligere.

I ettertid forstår han at lysene han så, var politibilen som kjørte ut på veien og tok opp forfølgelsen av ham. Motorsykkelføreren kjørte frem mot Forra bru der han visste trafikken var regulert med lyssignal som kunne hjelpe ham å komme unna. Han vurderte også om han kunne stanse ved andre trafikanter for å få hjelp om det var noen i elbilen som var ute etter ham. Motorsykkelføreren tok så av mot Hegra.

Politiet kom etter og satte på blålys. Da stjørdalsmannen ble oppmerksom på dette, stanset han umiddelbart.

Fikk panikk

I forklaringen til retten begrunnet tiltalte sin reaksjon under kjøringen med de traumatiske opplevelser han har opplevd i barndommen. Herunder har han blitt utsatt for vold fra sin stefar. Dette er forhold som preger ham i dag og som gjør at han i enkelte situasjoner får panikk og ønsker å flykte.

Han har mottatt behandling for angsten og det går bedre i dag. I retten forklarte mannen at episoden på E14 kan ha utløst «flashback» og gjorde at han reagerte med å prøve å unnslippe.

Tingretten utelukket imidlertid at motorsykkelføreren var i en nødrettssituasjon som ga ham rett til å overskride fartsgrensen. I domspremissene peker retten på at selv om elbilsjåføren kjørte uheldig og utgjorde en fare i trafikken, er det ikke noe i det tiltalte har forklart som tilsier at føreren av elbilen hadde til hensikt å skade tiltalte. At en bilfører som blir irritert bruker langlys, tuter, eventuelt legger seg for nær kjøretøyet foran, skjer fra tid til annen.

Kjørte uaktsomt

Retten konkluderte med at tiltalte opptrådte opptrådt uaktsomt da han trakk den konklusjon at elbilen utgjorde en fare som han måtte begå en betydelig hastighetsovertredelse for å komme unna.

Retten peker også på at motorsykkelføreren hadde tiltalte flere handlingsalternativer selv om det var slik at han trodde elbilen fulgte etter ham.

Retten peker på at tiltalte hadde flere muligheter. En motorsykkel akselererer fort. Tiltalte kunne også kjørt ut til siden og observert.

En grov hastighetsovertredelse over en relativt lang strekning, var derfor ikke nødvendig for å unnslippe elbilen, mener retten. Tingretten peker i dommen også på at motorsykkelførerens forklaring om hvordan han oppfattet elbilen, heller ikke er konsistent.

200 kilometer i timen

Retten peker også på at på det tidspunktet politiet foretok sin måling, hadde tiltalte etablert relativt lang avstand til bilene bak. Fartsovertredelsen er også svært grov. Opptakene fra UP-bilen viser at politibilen tidvis er oppe i nærmere 200 kilometer i timen for å holde følge med tiltalte. Retten legger også vekt på at kjøringen skjedde på kupert og svingete vei med annen trafikk, der kjøringen foregikk sent på kvelden i skumring.

Det fremgår også av politiets videoopptak at tiltalte foretok flere farlige forbikjøringer og kuttet svinger.

Tingretten mener derfor at påstanden om nødrett, bare et forsøk på å komme unna ansvar for en fartsoverskridelse tiltalte vet han ikke hadde rett til.

Må i fengsel

Tingretten konkluderte med at fengsel i 24 dager var en passende straff. Da tok retten hensyn til at saken har blitt gammel og at tiltalte har erkjent selve fartsovertredelsen.

Motorsykkelførerens førerkort beslaglagt av politiet etter episoden. Han har derfor vært uten førerkort i et år allerede.

Tingretten kom til at samlet tapstid skulle settes til to år. Stjørdalingen må også avlegge full ny førerprøve for å få rett til å kjøre bil eller motorsykkel igjen. Mannen ble også dømt til å betale to tusen kroner i saksomkostninger.