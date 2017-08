VRM og Joker Engros i gang

De to Frosta-bedriftene VRM Vaktmester- og Renholdsservice Midt-Norge og Joker Engros har flyttet virksomheten sin til Sutterøy i Stjørdal. Til sammen teller de to bedriftene som samarbeider tett, mer enn tjue medarbeidere. På Sutterøy får begge mulighet til å vokse ytterligere.

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes og varaordfører Ole Hermod Sandvik troppet opp med blomster under den offisielle åpningen i lokalene på Sutterøy onsdag formiddag. Begge sier seg veldig godt fornøyd med at VRM og Joker Engros har etablert seg i Stjørdal.

Ordfører Ivar Vigdenes trekker fram den gode rankingen som Stjørdal har i det uoffisielle kommune-NM som Næringslivets Hovedorganisasjon arrangerer hvert år. Stjørdal scorer høyt på kriterier som næringslivet og bedrifter etterspør.

Gode rammevilkår

Vigdenes ønsker VRM og Joker Engros hjertelig velkommen til Stjørdal og Sutterøy.

–Her har vi rammevilkår som gjør at begge bedriftene kan vokse, sier Vigdenes.

Daglig leder Geir Kirkbak karakteriserer Sutterøy som midt i blinken både for VRM og for Joker Engros. De to selskapene leier lokaler hos Brødrene Bjerkli på Sutterøy og er etablert med lager både ved Havna i Stjørdal og på Skatval. Til sammen teller de to virksomhetene noen og tjue medarbeidere.

Kirkbak slår fast at målet er å vokse enda mer ut fra den nye basen på Sutterøy.

Fagfolk

VRM Vaktmester- og Renholdsservice Midt-Norge driver som navnet sier med vaktmester og renholdstjenester over hele Midt-Norge. Firmaet startet på Frosta og kundebasen har økt over hele landsdelen. VRM leverer nå vaktmester- og renholdstjenester til flere kunder i Stjørdalsdistriktet.

Selskapet legger vekt på å rekruttere fagfolk.

–Vi har både snekkere og rørleggere ansatt, sier Kirkbak.

Utfyller hverandre

Joker Engros leverer rengjøringsmidler, rengjøringsutstyr, kjemikalier, arbeidsklær og verktøy til bedrifter over hele Midt-Norge. VRM er en av engrosleverandørens største kunder.

–De to virksomhetene utfyller hverandre, sier Kirkbak.

Joker Engros har hittil drevet mest med nettsalg og direktesalg fra biler til kunder over hele Midt-Norge fra Mo i Rana i nord til Kristiansund i sør. Kundene er først og fremst bedrifter. Også gårdbrukere representerer en økende kundegruppe.

Ny butikk

Etableringen på Sutterøy gir Joker Engros mulighet til å åpne butikk rettet mot detaljkunder.

–Det er helt nytt for oss. Vi gleder oss til å ta fatt på nye muligheter, smiler Geir Kirkbak.

Onsdag formiddag inviterte han både gamle kunder og nye velkommen til åpningen på Sutterøy. Her ble det servert både grillmat og andre godbiter. VRM og Joker Engros sponser rallyteamet til stjørdalingen Tore Kristoffersen. Han var på plass og viste fram den rallyriggede Citroën'en sin.