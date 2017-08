Østeuropeere tatt etter innbrudd i Meråker

Politiet har pågrepet to østeuropeere som er siktet for innbrudd i Meråker natt til 10.august.

Begge er varetektsfengslet i fire uker. De to første ukene må de to sitte i full isolasjon med brev- og besøksforbud.

Politiet mener det dreier seg om mobile vinningskriminelle som kom til Norge med hensikt å stjele og transportere ut tjuvegods. Bilen de to kjørte er identifisert med bilder fra overvåkingskamera ved Meråker Mekaniske. Samme natt ble det meldt innbrudd ved to bedrifter i Meråker.

Det ble blant annet stjålet verktøy under innbruddene i Meråker.

De to har tilstått innbrudd flere steder i Trøndelag, men ikke innbrudd i Meråker. DE to østeuropeerne som er henholdsvis 42 og 25 år gamle, ble pågrepet av politiet sist lørdag. Forleden ble begge framstilt i tingretten i Trondheim med begjæring om varetektsfengsling.

Tingretten konstaterer at det er skjellig grunn til mistanke mot de to. I kjennelsen vises det til at det er grunn til å mistenke at begge er mobile vinningskriminelle. Retten peker på at ingen av de to har noen tilknytning til Norge. Påtalemyndigheten frykter rett og slett at de vil stikke av til utlandet dersom de blir løslatt.

Påtalemyndigheten peker også på at de to kan forspille bevis og påvirke vitner om de blir løslatt. Det står fortsatt igjen mye etterforskning i sakene mot de to. Derfor ønsket politiet også rettens kjennelse for at de siktedes familier ikke skulle informeres om arrestasjonen og fengslingen i Norge.

Begge mennene begjærte seg løslatt under fengslingsmøtet i tingretten. Begge påberopte seg gravide kjærester som var avhengige av dem.

Retten konkluderte med at norsk påtalemyndighet kunne varsle familiene om arrestasjonene, men ikke detaljer i etterforskningen.